На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО
Сьогодні, 16:54
У Луцьку на вулиці Степовій відсутнє дорожнє покриття.
Про це повідомив Василь Ващенко на порталі Відкрите місто.
Чолоівік зауважив, що на дорозі відсутнє елементарне гравійне покриття, дорога з великими ямами.
«Ні машини, ні навіть пішоходи не можуть рухатись по цьому напрямку. Тротуар відсутній. Ливнева каналізація відсутня, там завжди калюжі», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Василь Ващенко на порталі Відкрите місто.
Чолоівік зауважив, що на дорозі відсутнє елементарне гравійне покриття, дорога з великими ямами.
«Ні машини, ні навіть пішоходи не можуть рухатись по цьому напрямку. Тротуар відсутній. Ливнева каналізація відсутня, там завжди калюжі», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Останні новини
На Волині понад 3 тисячі людей захворіло на ГРВІ: медики попереджають про нові небезпечні віруси
Сьогодні, 17:13
На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО
Сьогодні, 16:54
Залізничник з Ковеля вирощував коноплю та зберігав зброю
Сьогодні, 16:49
У Луцьку просять відновити маршрутку №14
Сьогодні, 16:38
Медіа
Ці вулиці не робить влада тому що тут мало виборців. Їм простіше зробити біля під'їзду людям там де виборчів більше ніж на кількох вулицях.
Жаль що ми для вас не виборці