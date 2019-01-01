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На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО

На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО
У Луцьку на вулиці Степовій відсутнє дорожнє покриття.

Про це повідомив Василь Ващенко на порталі Відкрите місто.

Чолоівік зауважив, що на дорозі відсутнє елементарне гравійне покриття, дорога з великими ямами.

«Ні машини, ні навіть пішоходи не можуть рухатись по цьому напрямку. Тротуар відсутній. Ливнева каналізація відсутня, там завжди калюжі», – йдеться у дописі.

На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО
На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО

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Теги: дорога, Луцьк
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Коментарі 3
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Треба переiменувати цю вулицю в Европейску
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Рєпіна, Челюскіна, Педагогічна в такому ж поганому стані.
Ці вулиці не робить влада тому що тут мало виборців. Їм простіше зробити біля під'їзду людям там де виборчів більше ніж на кількох вулицях.
Жаль що ми для вас не виборці
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Може вже в луцьких чиновників руки дойдуть до приватного сектора????? Не все ж бруківкою в 2 слоя центр покривати????
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