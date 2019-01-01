На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО





Про це повідомив Василь Ващенко на порталі Відкрите місто.



Чолоівік зауважив, що на дорозі відсутнє елементарне гравійне покриття, дорога з великими ямами.



«Ні машини, ні навіть пішоходи не можуть рухатись по цьому напрямку. Тротуар відсутній. Ливнева каналізація відсутня, там завжди калюжі», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Степовій відсутнє дорожнє покриття.Про це повідомивна порталі Відкрите місто.Чолоівік зауважив, що на дорозі відсутнє елементарне гравійне покриття, дорога з великими ямами.«Ні машини, ні навіть пішоходи не можуть рухатись по цьому напрямку. Тротуар відсутній. Ливнева каналізація відсутня, там завжди калюжі», – йдеться у дописі.

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