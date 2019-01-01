Луцька спортсменка перемогла на змаганнях з літнього біатлону





Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.



Останні у цьому сезоні «Всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат, з пневматичної рушниці» відбулися 5-6 жовтня у місті Києві.



На дистанції спринт 1,5 км серед дівчат 2006-2007 р.н перемогу отримала лучанка Аліна Хміль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка тріумфувала на змаганнях з літнього біатлону.Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.Останні у цьому сезоні «Всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат, з пневматичної рушниці» відбулися 5-6 жовтня у місті Києві.На дистанції спринт 1,5 км серед дівчат 2006-2007 р.н перемогу отримала лучанка

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію