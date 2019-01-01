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Луцька спортсменка перемогла на змаганнях з літнього біатлону

Луцька спортсменка перемогла на змаганнях з літнього біатлону
Лучанка тріумфувала на змаганнях з літнього біатлону.

Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Останні у цьому сезоні «Всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат, з пневматичної рушниці» відбулися 5-6 жовтня у місті Києві.

На дистанції спринт 1,5 км серед дівчат 2006-2007 р.н перемогу отримала лучанка Аліна Хміль.

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Теги: спорт, Луцьк
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