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Латвія прийме на реабілітацію звільнених з російського полону українських моряків із сім`ями

Латвія прийме на реабілітацію звільнених з російського полону українських моряків із сім`ями
Латвія прийме на відпочинок моряків, звільнених з російських в'язниць після захоплення поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з колегою із Латвії Едгарсом Рінкевичсом, - пише Еспресо.

"Сьогодні Едгарс Рінкевичс підтвердив запрошення наших звільнених моряків до Латвії на курс реабілітації. Дякуємо нашим друзям за незмінну підтримку!" – йдеться в твіттері МЗС України.

В свою чергу Рінкевичс підкреслив важливість невизнання анексії Криму у світіі збереження санкцій до відновлення територіальної цілісності України.

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Теги: Латвія, Україна, моряки
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