Латвія прийме на реабілітацію звільнених з російського полону українських моряків із сім`ями





Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з колегою із Латвії Едгарсом Рінкевичсом, - пише Еспресо.



"Сьогодні Едгарс Рінкевичс підтвердив запрошення наших звільнених моряків до Латвії на курс реабілітації. Дякуємо нашим друзям за незмінну підтримку!" – йдеться в твіттері МЗС України.



В свою чергу Рінкевичс підкреслив важливість невизнання анексії Криму у світіі збереження санкцій до відновлення територіальної цілісності України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Латвія прийме на відпочинок моряків, звільнених з російських в'язниць після захоплення поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.Про це сказав міністр закордонних справна спільному брифінгу з колегою із Латвії, - пише Еспресо."Сьогодні Едгарс Рінкевичс підтвердив запрошення наших звільнених моряків до Латвії на курс реабілітації. Дякуємо нашим друзям за незмінну підтримку!" – йдеться в твіттері МЗС України.В свою чергу Рінкевичс підкреслив важливість невизнання анексії Криму у світіі збереження санкцій до відновлення територіальної цілісності України.

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