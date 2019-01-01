Латвія прийме на реабілітацію звільнених з російського полону українських моряків із сім`ями
Сьогодні, 03:12
Латвія прийме на відпочинок моряків, звільнених з російських в'язниць після захоплення поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.
Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з колегою із Латвії Едгарсом Рінкевичсом, - пише Еспресо.
"Сьогодні Едгарс Рінкевичс підтвердив запрошення наших звільнених моряків до Латвії на курс реабілітації. Дякуємо нашим друзям за незмінну підтримку!" – йдеться в твіттері МЗС України.
В свою чергу Рінкевичс підкреслив важливість невизнання анексії Криму у світіі збереження санкцій до відновлення територіальної цілісності України.
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Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з колегою із Латвії Едгарсом Рінкевичсом, - пише Еспресо.
"Сьогодні Едгарс Рінкевичс підтвердив запрошення наших звільнених моряків до Латвії на курс реабілітації. Дякуємо нашим друзям за незмінну підтримку!" – йдеться в твіттері МЗС України.
В свою чергу Рінкевичс підкреслив важливість невизнання анексії Криму у світіі збереження санкцій до відновлення територіальної цілісності України.
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