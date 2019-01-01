На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО

Поблизу Луцька відбулись вже традиційні Міжнародні змагання зі спортивного туризму «Волинь».Організаторами змагань були Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму та Волинський обласний Центр туризму, спорту та екскурсій, за сприяння Міжнародної Федерації спортивного туризму, - повідомляє прес-служба Центру туризму, спорту та екскурсій.З 3 по 6 жовтня 35 команд з Білорусі, Литви, Латвії, різних областей України та міста Києва, більше 200 спортсменів-туристів вже всьоме змагалися на базі «табору Сонячний», що у селі Гаразджа Луцького району.У перший день спортсмени змагались в особистому заліку в трьох вікових групах на дистанціях «Смуги перешкод», яку організатори обладнали у гараздженських кар’єрах.У другий день спортсмени молодшої вікової групи долали понад 4 кілометровий, а в старшій 6-ти кілометровий крос-похід в лісовому масиві поблизу села Воротнів. Дистанція крос-походу включала в себе як технічні етапи з туризму, так і орієнтування на місцевості.За результатами 3-денної боротьби переможцями у Міжнародних змаганнях зі спортивного туризму серед молодшої вікової групи стала команда Вінницького центру туризму, ІІ місце - у туристів Миколаївської області, а бронзові нагороди дістались команді Литви.У середній групі І та ІІІ місця здобули спортсмени Вінницької області, а срібними призерами стали білоруські туристи з Кобрина.А в старшій групі спортсменів лідерами стали команда з Кобрина (Республіки Білорусь), ІІ місце місце у представників Донецької області та бронзові нагороди дістались команді Вінницького центру туризму.Волинська ж команда показала непогані результати, та, на жаль, не потрапила в трійку лідерів у загальному підсумку.