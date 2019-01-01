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На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО

На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО
Поблизу Луцька відбулись вже традиційні Міжнародні змагання зі спортивного туризму «Волинь».

Організаторами змагань були Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму та Волинський обласний Центр туризму, спорту та екскурсій, за сприяння Міжнародної Федерації спортивного туризму, - повідомляє прес-служба Центру туризму, спорту та екскурсій.

З 3 по 6 жовтня 35 команд з Білорусі, Литви, Латвії, різних областей України та міста Києва, більше 200 спортсменів-туристів вже всьоме змагалися на базі «табору Сонячний», що у селі Гаразджа Луцького району.
На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО


У перший день спортсмени змагались в особистому заліку в трьох вікових групах на дистанціях «Смуги перешкод», яку організатори обладнали у гараздженських кар’єрах.
На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО

У другий день спортсмени молодшої вікової групи долали понад 4 кілометровий, а в старшій 6-ти кілометровий крос-похід в лісовому масиві поблизу села Воротнів. Дистанція крос-походу включала в себе як технічні етапи з туризму, так і орієнтування на місцевості.
На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО


За результатами 3-денної боротьби переможцями у Міжнародних змаганнях зі спортивного туризму серед молодшої вікової групи стала команда Вінницького центру туризму, ІІ місце - у туристів Миколаївської області, а бронзові нагороди дістались команді Литви.

У середній групі І та ІІІ місця здобули спортсмени Вінницької області, а срібними призерами стали білоруські туристи з Кобрина.

А в старшій групі спортсменів лідерами стали команда з Кобрина (Республіки Білорусь), ІІ місце місце у представників Донецької області та бронзові нагороди дістались команді Вінницького центру туризму.
На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО
На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО
На Волині відбулися міжнародні змагання зі спортивного туризму. ФОТО

Волинська ж команда показала непогані результати, та, на жаль, не потрапила в трійку лідерів у загальному підсумку.

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Теги: Волинь, спорт
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