Чи готовий Луцьк до зими

Розповіли, чи готовий Луцьк до зимового періоду.Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.В.о. директора департаменту ЖКГзауважила, що станом на 1 жовтня у місті заготовили 1000 тонн піщано-соляної суміші, 1500 тонн щебенево-соляної суміші, 938 тонн солі, частину якої використали для приготування сумішей для посипання доріг та тротуарів.Окрім того, на складі «Луцькспецкомунтрансу» знаходиться 243,3 тонни солі. На сьогодні очікують ще 210 тонн солі від виробника, а в разі необхідності замовлять ще 140 тонн. До 15 жовтня обіцяють привезти 160 тонн щебеню та 300 тонн піску, із яких зроблять суміш для посипання доріг взимку.