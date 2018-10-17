вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи готовий Луцьк до зими

Чи готовий Луцьк до зими
Розповіли, чи готовий Луцьк до зимового періоду.

Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.

В.о. директора департаменту ЖКГ Надія Коленда зауважила, що станом на 1 жовтня у місті заготовили 1000 тонн піщано-соляної суміші, 1500 тонн щебенево-соляної суміші, 938 тонн солі, частину якої використали для приготування сумішей для посипання доріг та тротуарів.

Окрім того, на складі «Луцькспецкомунтрансу» знаходиться 243,3 тонни солі. На сьогодні очікують ще 210 тонн солі від виробника, а в разі необхідності замовлять ще 140 тонн. До 15 жовтня обіцяють привезти 160 тонн щебеню та 300 тонн піску, із яких зроблять суміш для посипання доріг взимку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зима, Луцьк, підготовка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи готовий Луцьк до зими
Сьогодні, 10:10
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
Показали волинське селище з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
«Об’єкт складний»: як проходить будівництво полігону у Володимирі
Сьогодні, 09:55
Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Розповіли, чи готовий Луцьк до зими Розповіли, чи готовий Луцьк до зими
17 жовтень, 2018, 09:25
Дороги на Волині готують до зими. ФОТО Дороги на Волині готують до зими. ФОТО
13 вересень, 07:36
Як луцькі школи та дитсадки готують до нового навчального року Як луцькі школи та дитсадки готують до нового навчального року
16 серпень, 18:04
Як Луцьк готуватиметься до зими Як Луцьк готуватиметься до зими
15 травень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку
07 жовтень, 17:35
 1
Чи готовий Луцьк до зими
Сьогодні, 10:10
 0
Показали волинське селище з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
 0
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
 0
«Об’єкт складний»: як проходить будівництво полігону у Володимирі
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿