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На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО

На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО
У Нововолинську в квартирі сталась пожежа.

Про це пише Нововолинський інформаційний портал.

Пожежа сталась зранку 9 жовтня.

Зазначили, що інцидент трапився у квартирі третього будинку 5-го мікрорайону міста.

Потерпілих немає, причини загоряння встановлюються.

Попередня причина пожежі - замикання електропроводки.

На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО
На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО
На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО

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Теги: пожежа, Нововолинськ, Волинь
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