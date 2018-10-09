На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО





Про це пише



Пожежа сталась зранку 9 жовтня.



Зазначили, що інцидент трапився у квартирі третього будинку 5-го мікрорайону міста.



Потерпілих немає, причини загоряння встановлюються.



Попередня причина пожежі - замикання електропроводки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в квартирі сталась пожежа.Про це пише Нововолинський інформаційний портал Пожежа сталась зранку 9 жовтня.Зазначили, що інцидент трапився у квартирі третього будинку 5-го мікрорайону міста.Потерпілих немає, причини загоряння встановлюються.Попередня причина пожежі - замикання електропроводки.

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