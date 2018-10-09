На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО
Сьогодні, 13:51
У Нововолинську в квартирі сталась пожежа.
Про це пише Нововолинський інформаційний портал.
Пожежа сталась зранку 9 жовтня.
Зазначили, що інцидент трапився у квартирі третього будинку 5-го мікрорайону міста.
Потерпілих немає, причини загоряння встановлюються.
Попередня причина пожежі - замикання електропроводки.
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Про це пише Нововолинський інформаційний портал.
Пожежа сталась зранку 9 жовтня.
Зазначили, що інцидент трапився у квартирі третього будинку 5-го мікрорайону міста.
Потерпілих немає, причини загоряння встановлюються.
Попередня причина пожежі - замикання електропроводки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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