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У Луцьку людям з інвалідністю виплатять по 500 гривень

У Луцьку людям з інвалідністю виплатять по 500 гривень
У Луцьку виділять 12 з половиною тисяч гривень особам з інвалідністю.

Про це йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем міськради Григорієм Пустовітом.

Зазначили, що ці кошти виділять у честь Дня білої тростини, який відзначатимуть 15 жовтня.

Людям з інвалідністю нададуть одноразову допомогу у розмірі 12 тисяч 500 гривень (по 500 гривень кожному).

Відзначимо, що ці кошти отримають люди, як за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги.

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Теги: гроші, Луцьк
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