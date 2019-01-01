У Луцьку людям з інвалідністю виплатять по 500 гривень





Про це йдеться у Григорієм Пустовітом.



Зазначили, що ці кошти виділять у честь Дня білої тростини, який відзначатимуть 15 жовтня.



Людям з інвалідністю нададуть одноразову допомогу у розмірі 12 тисяч 500 гривень (по 500 гривень кожному).



Відзначимо, що ці кошти отримають люди, як за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виділять 12 з половиною тисяч гривень особам з інвалідністю.Про це йдеться у розпорядженні , підписаному секретарем міськрадиЗазначили, що ці кошти виділять у честь Дня білої тростини, який відзначатимуть 15 жовтня.Людям з інвалідністю нададуть одноразову допомогу у розмірі 12 тисяч 500 гривень (по 500 гривень кожному).Відзначимо, що ці кошти отримають люди, як за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги.

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