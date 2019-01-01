Росія поверне Україні захоплені кораблі

Росія поверне українські військові кораблі, які вона захопила біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, найближчим часом.Про це повідомляє Газета ua, посидаючись на інтерв`ю міністра закордонних справдля "Радіо Свобода"."Вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються якраз військово-морським командуванням. Наша задача, як МЗС, дати можливість завершити процес", - сказав міністр.Він додав, що українська сторона хоче перевірити технічний стан суден та наявність слідів від пострілів."Щось мені підказує, що їх там не буде на цей момент, коли ми їх заберемо. Але цей процес відбудеться найближчим часом", — зазначив зазначив Вадим Пристайко.Пристайко наголосив, що Україна не визнає виконаним Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів."Ми так само не визнаємо виконання російською стороною повернення моряків, воно не відбулося на вимогу суду. Вони мали бути повернені давно-давно без всякої видачі нами бажаних російською стороною (осіб — ред.). Але, на жаль, так сталося, ми не могли чекати, поки наші люди будуть сидіти по російських в'язницях, і чекати, поки Росія виконає рішення Міжнародного трибуналу", — сказав глава МЗС.