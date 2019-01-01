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У Чернігові горе-матір підозрюють в інцесті: діти жили в жахливих умовах. ФОТО

У Чернігові горе-матір підозрюють в інцесті: діти жили в жахливих умовах. ФОТО
У Чернігові соціальні служби забрали у багатодітної матері 5 дітей.

Бруд, безлад, відрізані комунікації, вигрібна яма в підвалі та постійно п’яна мати. В таких умовах тривалий час жила малеча,- пише видання Високий вал.

Жінку, яка мешкає в одній з квартир по вулиці Волковича, сусіди підозрюють в інцесті. Жінка постійно народжує малюків. Однак, женихів у так званої матері-героїні помічають дуже рідко. Сусіди розповідають, що багатодітна мати має інвалідність, ніби то легка форма ДЦП та косоокість.

Живе вона разом зі своїми братами, які можуть бути батьками її дітей. Усі з багатодітної родини, які разом зараз мешкають в квартирі, комунальні послуги за яку ніколи не сплачували.

Нині в помешканні відімкнені усі комунікації. Тому для туалету квартиронаймачі вирили вигрібну яму в підвалі. Через це сусіди вже зверталися не в одну інстанцію. Та вирішити проблему не вдається. Жахливі умови навіть сфотографували.

Журналісти звернулися до начальника служби дітей Деснянського району. Катерина Науменко повідомила, що 29-річна мати народила 6 дітей, втім одна померла майже три роки тому.

Найперша дитина народилася, коли породіллі ледь виповнилося 16 років.

«Умови, в яких перебували діти, просто жахливі, – розповідає Катерина Петрівна. – Ми попереджали її кілька разів, щоб вона привела до ладу своє житло, але жінка не реагує. Тому минулого року служба прийняла рішення відібрати дітей без позбавлення батьківських прав. Ми ще сподівалися, що жінка зрозуміє і створить нормальні умови для дітей. Адже у її квартирі поставлені пластикові вікна. Є пральна машина, газова плита. Однак, усе в жахливому стані».

В службі повідомили, що діти жили в одній кімнаті разом із мамою, а в сусідній кімнаті мешкали 2 брати жінки разом із своїми співмешканками.

Наразі діти ( найменшій 5 років, а найстаршій 13) тимчасово перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей в Чернігові.

«Діти, звичайно, дуже люблять матір, – розповідає Катерина Науменко. – Вона часто ходить до них у центр. Постійно обіцяє, що забере дітей додому. Втім ніяких дій, окрім слів, для цього не робить. Нині вона знову вагітна».

Деснянський районний у місті Чернігові суд розглядатиме справу про позбавлення Крістіни Р. батьківських прав на 5 її дітей.

У Чернігові горе-матір підозрюють в інцесті: діти жили в жахливих умовах. ФОТО
У Чернігові горе-матір підозрюють в інцесті: діти жили в жахливих умовах. ФОТО
У Чернігові горе-матір підозрюють в інцесті: діти жили в жахливих умовах. ФОТО

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Теги: жінка, інцест, Чернігів
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