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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 жовтня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві буде суха погода.

Температура повітря вночі від +10 до +12 градусів, удень до +17…+20.

Вітер західний, південно-західний і південний, 2-7 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
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