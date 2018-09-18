Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років





Про це повідомляє



Окрім того, громадянина та двох його спільників – 32-річного лучанина та 24-річного мешканця Рівненщини, які також били жертву, визнали винними у хуліганстві.



Увечері 11 серпня 2017 року троє нетверезих громадян на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку накинулися на перехожого, який зробив їм зауваження щодо негідної поведінки, побили його, а найстарший із хуліганів, раніше судимий за крадіжки і грабіж, ударив його ножем у груди.



Потерпілий помер.



Усіх трьох зловмисників визнано винними у хуліганстві. Наймолодший, згідно із вироком суду, потрапив у місця позбавлення волі на 2 роки. 32-річного лучанина звільнили від кримінальної відповідальності на підставі "Закону України про амністію у 2016 році".



Найстарший із нападників, визнаний винним також і у вбивстві з хуліганських мотивів, відсидить за ґратами 11 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд призначив 43-річному жителю села Цегів Горохівського району покарання у виді 11 років позбавлення волі за вбивство 24-річного лучанина із хуліганських мотивів.Про це повідомляє прокуратура Волинської області. Окрім того, громадянина та двох його спільників – 32-річного лучанина та 24-річного мешканця Рівненщини, які також били жертву, визнали винними у хуліганстві.Увечері 11 серпня 2017 року троє нетверезих громадян на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку накинулися на перехожого, який зробив їм зауваження щодо негідної поведінки, побили його, а найстарший із хуліганів, раніше судимий за крадіжки і грабіж, ударив його ножем у груди.Потерпілий помер.Усіх трьох зловмисників визнано винними у хуліганстві. Наймолодший, згідно із вироком суду, потрапив у місця позбавлення волі на 2 роки. 32-річного лучанина звільнили від кримінальної відповідальності на підставі "Закону України про амністію у 2016 році".Найстарший із нападників, визнаний винним також і у вбивстві з хуліганських мотивів, відсидить за ґратами 11 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію