вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років

Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років
Суд призначив 43-річному жителю села Цегів Горохівського району покарання у виді 11 років позбавлення волі за вбивство 24-річного лучанина із хуліганських мотивів.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Окрім того, громадянина та двох його спільників – 32-річного лучанина та 24-річного мешканця Рівненщини, які також били жертву, визнали винними у хуліганстві.

Увечері 11 серпня 2017 року троє нетверезих громадян на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку накинулися на перехожого, який зробив їм зауваження щодо негідної поведінки, побили його, а найстарший із хуліганів, раніше судимий за крадіжки і грабіж, ударив його ножем у груди.

Потерпілий помер.

Усіх трьох зловмисників визнано винними у хуліганстві. Наймолодший, згідно із вироком суду, потрапив у місця позбавлення волі на 2 роки. 32-річного лучанина звільнили від кримінальної відповідальності на підставі "Закону України про амністію у 2016 році".

Найстарший із нападників, визнаний винним також і у вбивстві з хуліганських мотивів, відсидить за ґратами 11 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, суд, вбивство, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 19:45
До Дня захисника України луцькі прикордонники отримали нагороди. ФОТО
Сьогодні, 19:37
Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років
Сьогодні, 19:14
ЦВК призначила перші місцеві вибори у 86 громадах: дві з них – волинські
Сьогодні, 18:50
На Волині поліція провела виховну роботу між вірянами УПЦ (МП) та ПЦУ
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Судитимуть неповнолітніх, які за бурштин вбили волинянина Судитимуть неповнолітніх, які за бурштин вбили волинянина
18 вересень, 2018, 16:33
Волинянину, який ножем вбив чоловіка, дали 7 років тюрми Волинянину, який ножем вбив чоловіка, дали 7 років тюрми
04 травень, 2018, 17:40
Другого підозрюваного у вбивстві Литкіної взяли під варту Другого підозрюваного у вбивстві Литкіної взяли під варту
25 квітень, 2018, 14:03
Волинянину дали 9 років тюрми за смерть дружини Волинянину дали 9 років тюрми за смерть дружини
18 серпень, 2017, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинська борчиня виборила «бронзу» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 19:45
 0
До Дня захисника України луцькі прикордонники отримали нагороди. ФОТО
Сьогодні, 19:37
 0
Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿