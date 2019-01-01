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Поліція відбивалась сльозогінним газом: у Полтаві зграя псів шматувала жінку

Поліція відбивалась сльозогінним газом: у Полтаві зграя псів шматувала жінку
12 жовтня, близько 5-ї години ранку, до поліції Полтави зателефонувала заявниця та повідомила, що стала очевидцем того, як поблизу ставка на вулиці Лесі Українки зграя собак напала на жінку.

Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції Полтавській області, екіпаж патрульних вже за декілька хвилин прибув на місце події. Інспектори почули стогін жінки та прохання про допомогу, а також гавкіт собак.

Обстеживши прилеглу територію, в чагарниках охоронці порядку побачили жінку, тіло якої шматувала зграя собак, чисельністю до 7 особин. Тварини поводилися агресивно та напали на працівників поліції.

Аби захистити життя потерпілої, відбити напад та відігнати розлючену зграю, інспектори застосували сльозогінний газ.

До приїзду карети медичної швидкої допомоги, патрульні надавали потерпілій домедичну допомогу. Також на місце події прибули слідчі, які з’ясують подальші обставини справи.

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Теги: поліція, зграя, собака, чагарники, напад
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