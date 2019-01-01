У Шацьку молодик, застосувавши насильство, відібрав у дівчини телефон





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Учора, 12 жовтня, до відділення поліції із заявою звернулася 23-річна жителька Любомльського району. Заявниця повідомила, що вночі на вулиці в Шацьку візуально знайомий їй молодий чоловік, застосувавши насильство, відкрито заволодів її мобільним телефоном «Samsung». Сума завданих матеріальних збитків становить 11 тисяч гривень.



Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 26-річний житель Любомльського району.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку оперативно викрили 26-річного зловмисника в скоєнні грабежу посеред ночі на одній із вулиць райцентру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Учора, 12 жовтня, до відділення поліції із заявою звернулася 23-річна жителька Любомльського району. Заявниця повідомила, що вночі на вулиці в Шацьку візуально знайомий їй молодий чоловік, застосувавши насильство, відкрито заволодів її мобільним телефоном «Samsung». Сума завданих матеріальних збитків становить 11 тисяч гривень.Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 26-річний житель Любомльського району.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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