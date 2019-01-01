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У Шацьку молодик, застосувавши насильство, відібрав у дівчини телефон

У Шацьку молодик, застосувавши насильство, відібрав у дівчини телефон
У Шацьку оперативно викрили 26-річного зловмисника в скоєнні грабежу посеред ночі на одній із вулиць райцентру.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 12 жовтня, до відділення поліції із заявою звернулася 23-річна жителька Любомльського району. Заявниця повідомила, що вночі на вулиці в Шацьку візуально знайомий їй молодий чоловік, застосувавши насильство, відкрито заволодів її мобільним телефоном «Samsung». Сума завданих матеріальних збитків становить 11 тисяч гривень.

Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 26-річний житель Любомльського району.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.


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Теги: телефон, крадіжка, Шацьк
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