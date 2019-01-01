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Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці

Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці
Луцький фотограф Андрій Петріщев зазнімкував магію вечірнього Києва.

Світлини зі своєї фото-прогулянки опублікував на сторінці у Facebook.

«Поки що теплі осінні вечори в Києві. Бери кенон і вперед фотографувати!», – підписав світлини Андрій.

Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці
Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці
Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці
Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці
Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці
Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці


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Теги: Петріщев Андрій, фотограф, Луцьк, Київ, вечір
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