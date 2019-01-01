Молодий луцький фотограф поділився вражаючими світлинами вечірньої столиці
Сьогодні, 20:48
Луцький фотограф Андрій Петріщев зазнімкував магію вечірнього Києва.
Світлини зі своєї фото-прогулянки опублікував на сторінці у Facebook.
«Поки що теплі осінні вечори в Києві. Бери кенон і вперед фотографувати!», – підписав світлини Андрій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом.
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Світлини зі своєї фото-прогулянки опублікував на сторінці у Facebook.
«Поки що теплі осінні вечори в Києві. Бери кенон і вперед фотографувати!», – підписав світлини Андрій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом.
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