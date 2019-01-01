Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Сьогодні, 16:40
Фотограф з Рожища Володимир Ковалюк зазнімкував осінні пейзажі на водоймі.
Світлини з Хрінницького водосховища, що у Демидівському районі на Рівненщині, чоловік розмістив на сторінці у Facebook, – пише Район. Рожище.
Користувачі мережі залюбки ставлять «вподобайки», залишають схвальні коментарі та поширюють світлини.
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Світлини з Хрінницького водосховища, що у Демидівському районі на Рівненщині, чоловік розмістив на сторінці у Facebook, – пише Район. Рожище.
Користувачі мережі залюбки ставлять «вподобайки», залишають схвальні коментарі та поширюють світлини.
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