Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу

Володимир Ковалюк зазнімкував осінні пейзажі на водоймі.



Світлини з Хрінницького водосховища, що у Демидівському районі на Рівненщині, чоловік розмістив на сторінці у Facebook, – пише



Користувачі мережі залюбки ставлять «вподобайки», залишають схвальні коментарі та поширюють світлини.





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