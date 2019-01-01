вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу

Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Фотограф з Рожища Володимир Ковалюк зазнімкував осінні пейзажі на водоймі.

Світлини з Хрінницького водосховища, що у Демидівському районі на Рівненщині, чоловік розмістив на сторінці у Facebook, – пише Район. Рожище.

Користувачі мережі залюбки ставлять «вподобайки», залишають схвальні коментарі та поширюють світлини.

Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, Володимир Ковалюк, Осінь, Хрінники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
Сьогодні, 17:50
#Сильна_нація: волинські гвардійці прийняли спортивний виклик від колег з Дніпра
Сьогодні, 17:07
Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Сьогодні, 16:40
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
Сьогодні, 16:23
У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину
Сьогодні, 15:57
Схожі новини
У Рожищі хочуть перейменувати сквер У Рожищі хочуть перейменувати сквер
11 жовтень, 17:46
Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО Атмосферні осінні світлини лісових рекреаційних зон на Волині. ФОТО
11 жовтень, 16:55
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
08 жовтень, 10:03
Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі
08 жовтень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лісі на Володимирщині знайшли рештки чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 17:55
 0
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
#Сильна_нація: волинські гвардійці прийняли спортивний виклик від колег з Дніпра
Сьогодні, 17:07
 0
Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Сьогодні, 16:40
 0
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿