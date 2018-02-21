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Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО

Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
У пункті пропуску "Доманове" прикордонники Луцького загону затримали білоруса, який в бензобаку Audi перевозив контрабандні сигарети.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

36-річний чоловік, керуючи автомобілем Audi білоруської реєстрації, якому теж 36 років, обрав смугу руху «зелений коридор».

Під час проведення заходів контролю у прикордонників виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон з приховуванням. Отож спільна прикордонно-митна група провела поглиблений огляд транспортного засобу з використанням технічних засобів прикордонного контролю.

Підозри правоохоронців підтвердились, коли вони за допомогою ендоскопу перевіряли бензобак автівки. Виявилося, що кмітливий білорус заховав до паливного баку більше 600 пачок сигарет білоруського виробництва.

Приховані тютюнові вироби і автомобіль 1983 року випуску правоохоронці вилучили та оцінили у 27 тисяч гривень. Крім того іноземцю на три роки заборонили в’їзд до України.

Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО

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Теги: прикордонники, контрабандні сигарети, білорус
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