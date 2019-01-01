На Київщині повісився 12-річний хлопчик: підозрюють нову смертельну гру

У місті Бориспіль Київської області хлопчик повісився у себе вдома.Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.Так, трагедія сталася ще 12 жовтня."Хлопчик із нормальної сім'ї. Дитина 2007 року народження. Записки ніякої не залишив, повісився на другому поверсі у власному будинку на поясі від халату. Наразі кіберполіція займається всіма його гаджетами, вивчає, що там було. У школі ніякого булінгу й тиску на нього не було", - розповіли у поліції.За неофіційною інформацією, трагедія могла статися через нову смертельну гру, схожу на "Синій кит".