На Київщині повісився 12-річний хлопчик: підозрюють нову смертельну гру
Сьогодні, 16:15
У місті Бориспіль Київської області хлопчик повісився у себе вдома.
Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, трагедія сталася ще 12 жовтня.
"Хлопчик із нормальної сім'ї. Дитина 2007 року народження. Записки ніякої не залишив, повісився на другому поверсі у власному будинку на поясі від халату. Наразі кіберполіція займається всіма його гаджетами, вивчає, що там було. У школі ніякого булінгу й тиску на нього не було", - розповіли у поліції.
За неофіційною інформацією, трагедія могла статися через нову смертельну гру, схожу на "Синій кит".
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Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, трагедія сталася ще 12 жовтня.
"Хлопчик із нормальної сім'ї. Дитина 2007 року народження. Записки ніякої не залишив, повісився на другому поверсі у власному будинку на поясі від халату. Наразі кіберполіція займається всіма його гаджетами, вивчає, що там було. У школі ніякого булінгу й тиску на нього не було", - розповіли у поліції.
За неофіційною інформацією, трагедія могла статися через нову смертельну гру, схожу на "Синій кит".
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