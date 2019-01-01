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На Київщині повісився 12-річний хлопчик: підозрюють нову смертельну гру

На Київщині повісився 12-річний хлопчик: підозрюють нову смертельну гру
У місті Бориспіль Київської області хлопчик повісився у себе вдома.

Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, трагедія сталася ще 12 жовтня.

"Хлопчик із нормальної сім'ї. Дитина 2007 року народження. Записки ніякої не залишив, повісився на другому поверсі у власному будинку на поясі від халату. Наразі кіберполіція займається всіма його гаджетами, вивчає, що там було. У школі ніякого булінгу й тиску на нього не було", - розповіли у поліції.

За неофіційною інформацією, трагедія могла статися через нову смертельну гру, схожу на "Синій кит".


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Теги: смерть, дитина, смертельна гра
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