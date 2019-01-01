вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 16 жовтня: долар і євро знову дорожчають

Курс валют у Луцьку на 16 жовтня: долар і євро знову дорожчають
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.600, а продаж – 25.050.

Євро при купівлі становить – 26.952, продажу – 27.566.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна займатись хатніми справами
Сьогодні, 09:23
У Луцьку вдруге знесуть горезвісний кіоск з шаурмою
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 16 жовтня: долар і євро знову дорожчають
Сьогодні, 09:12
На Гулака-Артемовського у Луцьку планують встановити підземні смітники
Сьогодні, 09:02
На Волині у вогні загинув 42-річний чоловік
Сьогодні, 08:43
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 15 жовтня Курс валют у Луцьку на 15 жовтня
15 жовтень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 14 жовтня Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
14 жовтень, 11:22
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 жовтня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 жовтня
08 жовтень, 19:00
Курс валют у Луцьку на 6 жовтня Курс валют у Луцьку на 6 жовтня
06 жовтень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 09:31
 0
У центрі Луцька без дозволів «вліпили» стихійний ринок
Сьогодні, 09:24
 0
16 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна займатись хатніми справами
Сьогодні, 09:23
 0
У Луцьку вдруге знесуть горезвісний кіоск з шаурмою
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 16 жовтня: долар і євро знову дорожчають
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿