Курс валют у Луцьку на 16 жовтня: долар і євро знову дорожчають





Євро при купівлі становить – 26.952, продажу – 27.566.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.392.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.600, а продаж – 25.050.Євро при купівлі становить – 26.952, продажу – 27.566.Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.392.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.

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