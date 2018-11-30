Під Луцьком в подвійній аварії травмувалась 6-річна дитина

На автодорозі в селі Забороль Луцького району автомобіль Volkswagen Golf зіткнувся з попутним Audi 100, який зупинився перед пішохідним переходом.Автопригода трапилась 15 жовтня по 9 годині, - пише ГУНП у Волинській області.За його кермом Audi 100 перебував 46-річний житель Горохівського району.Внаслідок ДТП автомобіль Audi 100 в’їхав у зустрічний автомобіль Mazda CX-7 під керуванням 58-річного жителя Локачинського району.У результаті ДТП 6-річна пасажирка Mazda CX отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.За цим фактом аварії відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.