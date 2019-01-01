Двоє волинян викрали у пенсіонерки скутер





Вчора, 15 жовтня, до Турійського відділення поліції із заявою звернулася 60-річна жителька райцентру Турійськ, - повідомляє пресслужба



Жінка повідомила, що по обіді цього ж дня в лісовому масиві між селами Клюськ та Радовичі Турійського району невідомі особи викрали її скутер Suzuki.



Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли 30-ти та 31-річні жителі Турійського району. Скутер поліцейські вилучили та повернули законній власниці.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє жителів Турійського району викрали скутер Suzuki у місцевої жительки.Вчора, 15 жовтня, до Турійського відділення поліції із заявою звернулася 60-річна жителька райцентру Турійськ, - повідомляє пресслужба Нацполіції У Волинській області. Жінка повідомила, що по обіді цього ж дня в лісовому масиві між селами Клюськ та Радовичі Турійського району невідомі особи викрали її скутер Suzuki.Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли 30-ти та 31-річні жителі Турійського району. Скутер поліцейські вилучили та повернули законній власниці.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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