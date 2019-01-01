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Горілчаному підприємству заборонили використовувати символіку Волині

Горілчаному підприємству заборонили використовувати символіку Волині
Виробник алкогольних напоїв просив депутатів Волиньради дозволити використання символіки краю на етикетках.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією 17 жовтня, - пишуть "Волинські Новини".

До депутатів звернулося ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» про надання дозволу на використання символіки Волинської області. Як повідомив представник компанії, на виконання судового рішення товариство звернулося до облради, щоб отримати дозвіл на використання символіки Волині. Символіку хочуть використовувати, гравіюючи на етикетках алкогольної продукції, рекламуючи таким чином область.

Депутат Сергій Слабенко зауважив, що щодо місцевої символіки області раніше затвердили положення. Символіка, відповідно до нього, може використовуватися з метою формування іміджу Волині. Тричі облрада давала дозволи на її використання: для карбування на українській гривні, використання на українських поштових марках та в окремих випадках для виробництва хліба. Відмовляли тим, хто просив дозвіл на використання символіки на туалетному папері. У 2013-2014 роках товариству вже відмовляли у використанні символіки Волині на етикетках алкогольних напоїв, оскільки ця мета використання не відповідає положенню про символіку області. Результатом відмови стали тривалі судові процеси.

Член комісії Костянтин Зінкевич зазначив, що цей знак є власністю мільйона волинян, яких представляють депутати облради. Закордоном, з його слів, за таке використання передбачена сплата роялті, тож товариству варто запропонувати здійснювати певні виплати до обласного бюджету.

Своєю чергою, депутат Олександр Пирожик повідомив, що коли товариство вперше зверталося до облради, виявилося, що фірма вже виготовила етикетки з символікою Волині. Облрада судилася з товариством, оскільки те, попри відмову, продавало алкоголь з етикетками з символікою краю.

Депутат також зауважив, що не варто допускати юридичного порушення, надаючи згоду зараз, адже положення про символіку області забороняє її використання з комерційною метою.

Отже, члени комісії вирішили відмовити у наданні дозволу.

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Теги: Волинська ОДА, фірма, волинська символіка, заборона
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