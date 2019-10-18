У Києві викрили приватну клініку, яка торгувала людськими органами
Сьогодні, 10:22
Правоохоронці провели обшуки в приватній клініці по вулиці Курнатовського, 20, яка, згідно з отриманих оперативних даних, торгувала людськими органами.
Під час обшуку були знайдені ємності з рідким азотом з написами нирки і серце, - пишуть Факти.
Попередньо встановили, що на продаж йшли органи викрадених людей.
В приміщенні клініки знаходився великий сейф, який не вдалося розкрити навіть гідравлічними ножицями. У ньому, ймовірно, знаходилися документи і гроші.
Власник клініки звинуватив поліцію в самоуправстві і заявив, що слідчі дії завадили післяопераційному відновленню іноземки, яка нещодавно була прооперована в клініці.
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Під час обшуку були знайдені ємності з рідким азотом з написами нирки і серце, - пишуть Факти.
Попередньо встановили, що на продаж йшли органи викрадених людей.
В приміщенні клініки знаходився великий сейф, який не вдалося розкрити навіть гідравлічними ножицями. У ньому, ймовірно, знаходилися документи і гроші.
Власник клініки звинуватив поліцію в самоуправстві і заявив, що слідчі дії завадили післяопераційному відновленню іноземки, яка нещодавно була прооперована в клініці.
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