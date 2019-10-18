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У Києві викрили приватну клініку, яка торгувала людськими органами

У Києві викрили приватну клініку, яка торгувала людськими органами
Правоохоронці провели обшуки в приватній клініці по вулиці Курнатовського, 20, яка, згідно з отриманих оперативних даних, торгувала людськими органами.

Під час обшуку були знайдені ємності з рідким азотом з написами нирки і серце, - пишуть Факти.

Попередньо встановили, що на продаж йшли органи викрадених людей.

В приміщенні клініки знаходився великий сейф, який не вдалося розкрити навіть гідравлічними ножицями. У ньому, ймовірно, знаходилися документи і гроші.

Власник клініки звинуватив поліцію в самоуправстві і заявив, що слідчі дії завадили післяопераційному відновленню іноземки, яка нещодавно була прооперована в клініці.

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Теги: торгівля, органи, клініка
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