У Києві викрили приватну клініку, яка торгувала людськими органами





Під час обшуку були знайдені ємності з рідким азотом з написами нирки і серце, - пишуть



Попередньо встановили, що на продаж йшли органи викрадених людей.



В приміщенні клініки знаходився великий сейф, який не вдалося розкрити навіть гідравлічними ножицями. У ньому, ймовірно, знаходилися документи і гроші.



Власник клініки звинуватив поліцію в самоуправстві і заявив, що слідчі дії завадили післяопераційному відновленню іноземки, яка нещодавно була прооперована в клініці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці провели обшуки в приватній клініці по вулиці Курнатовського, 20, яка, згідно з отриманих оперативних даних, торгувала людськими органами.Під час обшуку були знайдені ємності з рідким азотом з написами нирки і серце, - пишуть Факти Попередньо встановили, що на продаж йшли органи викрадених людей.В приміщенні клініки знаходився великий сейф, який не вдалося розкрити навіть гідравлічними ножицями. У ньому, ймовірно, знаходилися документи і гроші.Власник клініки звинуватив поліцію в самоуправстві і заявив, що слідчі дії завадили післяопераційному відновленню іноземки, яка нещодавно була прооперована в клініці.

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