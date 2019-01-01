Спіймали злодія, який обікрав дитсадок у Нововолинську





Ним виявився 25-річний чоловік, який вживає наркотичні засоби, - пише



Викрадену колонку він продав. Розглядається версія про причетність мешканця Нововолинська до інших крадіжок, вчинених із закладів дошкільної освіти.



Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня

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