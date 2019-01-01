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Спіймали злодія, який обікрав дитсадок у Нововолинську

Спіймали злодія, який обікрав дитсадок у Нововолинську
Поліцейські Нововолинська 17-го жовтня встановили злодія, який напередодні викрав із дитсадка №3 Нововолинська портативну колонку.

Ним виявився 25-річний чоловік, який вживає наркотичні засоби, - пише Буг.

Викрадену колонку він продав. Розглядається версія про причетність мешканця Нововолинська до інших крадіжок, вчинених із закладів дошкільної освіти.

Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня з дитсадка №6 «Журавлик» викрали телевізор, гроші та солодощі. Вдень 16-го жовтня із ЗДО №3 винесли портативну колонку, вночі 17-го жовтня з садка №1 – обігрівач та гроші.

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Теги: злодій, крадіжка, дитсадок
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