Спіймали злодія, який обікрав дитсадок у Нововолинську
Сьогодні, 15:12
Поліцейські Нововолинська 17-го жовтня встановили злодія, який напередодні викрав із дитсадка №3 Нововолинська портативну колонку.
Ним виявився 25-річний чоловік, який вживає наркотичні засоби, - пише Буг.
Викрадену колонку він продав. Розглядається версія про причетність мешканця Нововолинська до інших крадіжок, вчинених із закладів дошкільної освіти.
Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня з дитсадка №6 «Журавлик» викрали телевізор, гроші та солодощі. Вдень 16-го жовтня із ЗДО №3 винесли портативну колонку, вночі 17-го жовтня з садка №1 – обігрівач та гроші.
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Ним виявився 25-річний чоловік, який вживає наркотичні засоби, - пише Буг.
Викрадену колонку він продав. Розглядається версія про причетність мешканця Нововолинська до інших крадіжок, вчинених із закладів дошкільної освіти.
Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня з дитсадка №6 «Журавлик» викрали телевізор, гроші та солодощі. Вдень 16-го жовтня із ЗДО №3 винесли портативну колонку, вночі 17-го жовтня з садка №1 – обігрівач та гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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