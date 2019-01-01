Інформація про булінг в одній із луцьких шкіл не підтвердилася





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, що в соціальних мережах та місцевих інтернет-виданнях оприлюднили інформацію про те, що в одній із загальноосвітніх шкіл Луцька вчителі та батьки однокласників цькують учня, бо його матір відмовилася здавати гроші в батьківській комітет.



Відомості за цим фактом поліція внесла до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.



Так, до навчального закладу прибули співробітники ювенальної превенції Луцького міського відділу. Бесіда проходила у присутності педагогів та представників батьківського комітету.



У результаті перевірки інформація щодо булінгу в школі не підвердилася. Матір учня з офіційною заявою до поліції не зверталася, натомість, звернулася із проханням до правоохоронців припинити перевірку щодо інформації розміщеної нею у соціальній мережі.



Метаріали розглянуть у відповідності до Закону України «Про звернення громадян» та списані у справу.





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