На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Ірина Билинюк.



"Щиро дякуємо Лесику Михайлу Семеновичу, Лесику Михайлу Михайловичу, Лесику Павлу Михайловичу, Сергійчуку Анатолію Павловичу!!! Хороша робота хлопці! Та навіть не робота, а просто за те, що знайшли бажання, не байдужі, за те, що потратили свій час, свої сили для покращення благоустрою села!!! Надзвичайно велике дякую!!!!!



Хто катається на колесах і лишився осторонь - згадайте про людяність, можливо ніхто вам роботи і не дав би! просто вийти на дорогу і запитати чи не потрібна допомога теж зарахувалось би. Все робилось під вечір. Майже всі вдома через віконце наблюдали. Будьте вже нарешті селянами свого села, не ждіть щоб хтось прийшов і все зробив за вас!



Ще одне зауваження хочете жити в тій країні про яку всі мріють? Почніть з себе не крадіть щебінь в самих себе!", - написала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі селі Мала Глуша самотужки взялись за ремонт розбитого дорожнього покриття.Про це у facebook-спільноті "Мала Глуша" написала користувачка"Щиро дякуємо Лесику Михайлу Семеновичу, Лесику Михайлу Михайловичу, Лесику Павлу Михайловичу, Сергійчуку Анатолію Павловичу!!! Хороша робота хлопці! Та навіть не робота, а просто за те, що знайшли бажання, не байдужі, за те, що потратили свій час, свої сили для покращення благоустрою села!!! Надзвичайно велике дякую!!!!!Хто катається на колесах і лишився осторонь - згадайте про людяність, можливо ніхто вам роботи і не дав би! просто вийти на дорогу і запитати чи не потрібна допомога теж зарахувалось би. Все робилось під вечір. Майже всі вдома через віконце наблюдали. Будьте вже нарешті селянами свого села, не ждіть щоб хтось прийшов і все зробив за вас!Ще одне зауваження хочете жити в тій країні про яку всі мріють? Почніть з себе не крадіть щебінь в самих себе!", - написала жінка.

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