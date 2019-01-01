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На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО

На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО
Жителі селі Мала Глуша самотужки взялись за ремонт розбитого дорожнього покриття.

Про це у facebook-спільноті "Мала Глуша" написала користувачка Ірина Билинюк.

"Щиро дякуємо Лесику Михайлу Семеновичу, Лесику Михайлу Михайловичу, Лесику Павлу Михайловичу, Сергійчуку Анатолію Павловичу!!! Хороша робота хлопці! Та навіть не робота, а просто за те, що знайшли бажання, не байдужі, за те, що потратили свій час, свої сили для покращення благоустрою села!!! Надзвичайно велике дякую!!!!!

Хто катається на колесах і лишився осторонь - згадайте про людяність, можливо ніхто вам роботи і не дав би! просто вийти на дорогу і запитати чи не потрібна допомога теж зарахувалось би. Все робилось під вечір. Майже всі вдома через віконце наблюдали. Будьте вже нарешті селянами свого села, не ждіть щоб хтось прийшов і все зробив за вас!

Ще одне зауваження хочете жити в тій країні про яку всі мріють? Почніть з себе не крадіть щебінь в самих себе!", - написала жінка.

На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО
На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО
На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО
На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО
На Волині люди самотужки ремонтують дорогу до села. ФОТО

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Теги: Любешівщина, Мала Глуша, ремонт, дорога
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