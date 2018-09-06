Двом поліцейським на Київщині повідомили про підозру у катуванні

Роман Труба розповів, що двом поліцейським Васильківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області повідомили про підозру у катуванні.



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Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Чоловік почав сперечатися з правоохоронцями. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і почали його бити прикладом автомата.



Поліцейських навіть не збентежила кількість перехожих і автомобілів навколо.



Після побиття на зупинці на потерпілого наділи кайданки, вивезли на безлюдну місцевість Васильківського району, де продовжили жорстоко бити. Поліцейські закрили чоловіка в багажнику, вдаривши прикладом автомата по голові.



Тортури тривали близько чотирьох годин.



Поліцейські намагалися приховати злочин та уникнути відповідальності.



До речі, інцидент стався в грудні 2018 року, але підозру оголосили тільки зараз.

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