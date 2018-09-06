вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двом поліцейським на Київщині повідомили про підозру у катуванні

Двом поліцейським на Київщині повідомили про підозру у катуванні
Голова ДБР Роман Труба розповів, що двом поліцейським Васильківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області повідомили про підозру у катуванні.

Про повідомляють Факти.

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Чоловік почав сперечатися з правоохоронцями. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і почали його бити прикладом автомата.

Поліцейських навіть не збентежила кількість перехожих і автомобілів навколо.

Після побиття на зупинці на потерпілого наділи кайданки, вивезли на безлюдну місцевість Васильківського району, де продовжили жорстоко бити. Поліцейські закрили чоловіка в багажнику, вдаривши прикладом автомата по голові.

Тортури тривали близько чотирьох годин.

Поліцейські намагалися приховати злочин та уникнути відповідальності.

До речі, інцидент стався в грудні 2018 року, але підозру оголосили тільки зараз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: катування, поліція, ДБР, підозра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині взялись впорядковувати безіменні будинки
Сьогодні, 01:14
Двом поліцейським на Київщині повідомили про підозру у катуванні
Сьогодні, 00:25
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку змагалися юні важкоатлети. ФОТО
19 жовтень, 23:34
10 постраждалих: в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями
19 жовтень, 22:50
Схожі новини
«Спокійний, прислужував в церкві», – сусіди про неповнолітнього, який у Ковелі з ножем напав на сім'ю «Спокійний, прислужував в церкві», – сусіди про неповнолітнього, який у Ковелі з ножем напав на сім'ю
05 жовтень, 07:44
У Києві на хабарі затримали дільничних офіцерів. ФОТО У Києві на хабарі затримали дільничних офіцерів. ФОТО
22 вересень, 04:41
Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО
01 травень, 02:12
Волинянин незаконно ввозив в Україну «бляхи» та нелегалів. ФОТО Волинянин незаконно ввозив в Україну «бляхи» та нелегалів. ФОТО
06 вересень, 2018, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині взялись впорядковувати безіменні будинки
Сьогодні, 01:14
 0
Двом поліцейським на Київщині повідомили про підозру у катуванні
Сьогодні, 00:25
 0
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку змагалися юні важкоатлети. ФОТО
19 жовтень, 23:34
 0
10 постраждалих: в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями
19 жовтень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿