Відома мотоблогерка загинула у аварії під Києвом. ФОТО

Олена Кузавіні.



Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua, - пише



Стверджується, що пілот мотоцикла влетіла в легковий автомобіль і померла від отриманих травм дорогою в лікарню.



Подробиці трагедії з'явилися на сайті поліції Києва. Так, водій легковика Volkswagen їхав по шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину в задню ліву частину автомобіля в'їхав мотоцикл BMW. 41-річна пілот мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні. У водія легковика медики діагностували струс мозку.



Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження. Обставини і причини аварії встановлюються.



На блог Кузавіні в Instagram підписані понад 75 тисяч фоловерів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Гостомельській трасі в Києві в результаті ДТП загинула блогерка-мотоциклістПро інцидент повідомляє dtp.kiev.ua, - пише УНІАН Стверджується, що пілот мотоцикла влетіла в легковий автомобіль і померла від отриманих травм дорогою в лікарню.Подробиці трагедії з'явилися на сайті поліції Києва. Так, водій легковика Volkswagen їхав по шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину в задню ліву частину автомобіля в'їхав мотоцикл BMW. 41-річна пілот мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні. У водія легковика медики діагностували струс мозку.Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження. Обставини і причини аварії встановлюються.На блог Кузавіні в Instagram підписані понад 75 тисяч фоловерів.

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