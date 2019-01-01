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Відома мотоблогерка загинула у аварії під Києвом. ФОТО

Відома мотоблогерка загинула у аварії під Києвом. ФОТО
На Гостомельській трасі в Києві в результаті ДТП загинула блогерка-мотоцикліст Олена Кузавіні.

Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua, - пише УНІАН.

Стверджується, що пілот мотоцикла влетіла в легковий автомобіль і померла від отриманих травм дорогою в лікарню.

Подробиці трагедії з'явилися на сайті поліції Києва. Так, водій легковика Volkswagen їхав по шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину в задню ліву частину автомобіля в'їхав мотоцикл BMW. 41-річна пілот мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні. У водія легковика медики діагностували струс мозку.

Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження. Обставини і причини аварії встановлюються.

На блог Кузавіні в Instagram підписані понад 75 тисяч фоловерів.

Відома мотоблогерка загинула у аварії під Києвом. ФОТО
Відома мотоблогерка загинула у аварії під Києвом. ФОТО

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Теги: аварія, мотоблогерка
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