Луцькі годинникарі показали унікальні експонати зі своєї колекції. ФОТО





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У двориках на проспекті Волі знаходиться майстерня магазину "Свій час". Коликціонери Олександр Ніколайчук та Сергій Братанов розповіли, що більшість на ремонт приносять наручні годинники. І якщо він дуже цінний, то готові платити навіть кілька тисяч доларів.



У цій майстерні можна натрапити на різні експонати, і кожен зі своєю історією. Тут є годинник, який коштує 245 тисяч гривень. Він вважається один із найдорожчих та потрапив до Луцька із Закарпаття.



Можна віднайти чотири моделі з логотипом Луцька, які виготовлялися до 900-ліття міста. Серед кишенькових годинників унікальним є витвір 1912 року, який був виготовлений відомими постачальником годинників імператорського двора царської Росії.



Виготовленні до 900-ліття Луцька

Також є величезні годинники зросту дорослої людини. Кожен з них цікавий по-своєму. Наприклад, є годинник, який кожну чверть б’є куранти і на слух можна визначити, яка година. А є дзигар, який понад 200 років і досі щогодини сповіщає час. Окрім ексклюзивних є й такі, як не мають жодної цінності.



Будильнику більше ста років

Якщо годинник дорогий, люди готові платити за його ремонт кілька тисяч гривень. Лучани зазвичай ремонтують годинники, які коштують від 500 до 1500 грнивень. Чим дорожчий сам годинник – тим дорожчим є ремонт.



Головна помилка у годиннику – це людський фактор. Переважно годинники ламають самі ж їхні власники. Десь вдарили, впав, у воду занурили, чи вода потрапила на нього.





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