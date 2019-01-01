Луцькі годинникарі показали унікальні експонати зі своєї колекції. ФОТО
Сьогодні, 07:37
Хороших годинникарів, які добре уміють робити свою роботу, у Луцьку не так і багато, але вони є.
Про це пише ІА "Конкурент".
У двориках на проспекті Волі знаходиться майстерня магазину "Свій час". Коликціонери Олександр Ніколайчук та Сергій Братанов розповіли, що більшість на ремонт приносять наручні годинники. І якщо він дуже цінний, то готові платити навіть кілька тисяч доларів.
У цій майстерні можна натрапити на різні експонати, і кожен зі своєю історією. Тут є годинник, який коштує 245 тисяч гривень. Він вважається один із найдорожчих та потрапив до Луцька із Закарпаття.
Можна віднайти чотири моделі з логотипом Луцька, які виготовлялися до 900-ліття міста. Серед кишенькових годинників унікальним є витвір 1912 року, який був виготовлений відомими постачальником годинників імператорського двора царської Росії.
Також є величезні годинники зросту дорослої людини. Кожен з них цікавий по-своєму. Наприклад, є годинник, який кожну чверть б’є куранти і на слух можна визначити, яка година. А є дзигар, який понад 200 років і досі щогодини сповіщає час. Окрім ексклюзивних є й такі, як не мають жодної цінності.
Якщо годинник дорогий, люди готові платити за його ремонт кілька тисяч гривень. Лучани зазвичай ремонтують годинники, які коштують від 500 до 1500 грнивень. Чим дорожчий сам годинник – тим дорожчим є ремонт.
Головна помилка у годиннику – це людський фактор. Переважно годинники ламають самі ж їхні власники. Десь вдарили, впав, у воду занурили, чи вода потрапила на нього.
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Про це пише ІА "Конкурент".
У двориках на проспекті Волі знаходиться майстерня магазину "Свій час". Коликціонери Олександр Ніколайчук та Сергій Братанов розповіли, що більшість на ремонт приносять наручні годинники. І якщо він дуже цінний, то готові платити навіть кілька тисяч доларів.
У цій майстерні можна натрапити на різні експонати, і кожен зі своєю історією. Тут є годинник, який коштує 245 тисяч гривень. Він вважається один із найдорожчих та потрапив до Луцька із Закарпаття.
Можна віднайти чотири моделі з логотипом Луцька, які виготовлялися до 900-ліття міста. Серед кишенькових годинників унікальним є витвір 1912 року, який був виготовлений відомими постачальником годинників імператорського двора царської Росії.
Також є величезні годинники зросту дорослої людини. Кожен з них цікавий по-своєму. Наприклад, є годинник, який кожну чверть б’є куранти і на слух можна визначити, яка година. А є дзигар, який понад 200 років і досі щогодини сповіщає час. Окрім ексклюзивних є й такі, як не мають жодної цінності.
Якщо годинник дорогий, люди готові платити за його ремонт кілька тисяч гривень. Лучани зазвичай ремонтують годинники, які коштують від 500 до 1500 грнивень. Чим дорожчий сам годинник – тим дорожчим є ремонт.
Головна помилка у годиннику – це людський фактор. Переважно годинники ламають самі ж їхні власники. Десь вдарили, впав, у воду занурили, чи вода потрапила на нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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