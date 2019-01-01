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Частину будівлі поліції Волині хочуть відремонтувати майже за 10 мільйонів

Частину будівлі поліції Волині хочуть відремонтувати майже за 10 мільйонів
Перший поверх приміщення, де розташоване Головне управління Нацполіції у Волинській області, планують відремонтувати.

Про це йдеться на ProZorro.

Йдеться про капітальний ремонт 1-го поверху адміністративного будинку №2, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Загалом на роботи запланували витратити 9 592 522 гривні.

Участь у торгах взяли 5 претендентів. Нині рішення очікує ПП "Житлобуд-1", що запропонувало відремонтувати приміщення за найнижчу ціну 8 073 265,91 гривень.

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Теги: ремонт, торги, ГУНП, Волинь
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