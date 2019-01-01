Частину будівлі поліції Волині хочуть відремонтувати майже за 10 мільйонів





Про це йдеться на ProZorro.



Йдеться про капітальний ремонт 1-го поверху адміністративного будинку №2, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Загалом на роботи запланували витратити 9 592 522 гривні.



Участь у торгах взяли 5 претендентів. Нині рішення очікує ПП "Житлобуд-1", що запропонувало відремонтувати приміщення за найнижчу ціну 8 073 265,91 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший поверх приміщення, де розташоване Головне управління Нацполіції у Волинській області, планують відремонтувати.Про це йдеться на ProZorro.Йдеться про капітальний ремонт 1-го поверху адміністративного будинку №2, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Загалом на роботи запланували витратити 9 592 522 гривні.Участь у торгах взяли 5 претендентів. Нині рішення очікує ПП "Житлобуд-1", що запропонувало відремонтувати приміщення за найнижчу ціну 8 073 265,91 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію