Частину будівлі поліції Волині хочуть відремонтувати майже за 10 мільйонів
Сьогодні, 16:02
Перший поверх приміщення, де розташоване Головне управління Нацполіції у Волинській області, планують відремонтувати.
Про це йдеться на ProZorro.
Йдеться про капітальний ремонт 1-го поверху адміністративного будинку №2, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Загалом на роботи запланували витратити 9 592 522 гривні.
Участь у торгах взяли 5 претендентів. Нині рішення очікує ПП "Житлобуд-1", що запропонувало відремонтувати приміщення за найнижчу ціну 8 073 265,91 гривень.
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Про це йдеться на ProZorro.
Йдеться про капітальний ремонт 1-го поверху адміністративного будинку №2, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку. Загалом на роботи запланували витратити 9 592 522 гривні.
Участь у торгах взяли 5 претендентів. Нині рішення очікує ПП "Житлобуд-1", що запропонувало відремонтувати приміщення за найнижчу ціну 8 073 265,91 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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