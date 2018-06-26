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У Луцьку проходять змагання з плавання. ВІДЕО

У Луцьку проходять змагання з плавання. ВІДЕО
У центральному басейні Луцька стартував кубок області з плавання.

Метою цих змагань є відібрати 12 найкращих плавців від Волині на Кубок України з плавання, що відбудеться з 6-го по 9-те листопада у місті Бровари, - пише Суспільне Волинь.

Близько сотні плавців стали учасниками Кубка Волині з плавання. 12-ть, які покажуть кращі результати, розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання Олександр Сологуб, представлятимуть Україну на всеукраїнських змаганнях.

«Я пливу 100 метрів брасом і 50 метрів батерфляєм. Я думаю, що виконаю КМС на 100 метрів брас. А 50 метрів батерфляй, це так просто аби розім’ятися», - розповіла учасниця змагань Вікторія Заблоцька.

Учасниками Кубка Волині з плавання стали 6 спортсменів із білоруського міста Гомель. Цими днями вони проходили збір у Луцьку.

"Ми на збори сюди приїхали і потрапили на ці змагання. Ми відбиратися на Кубок України звісно не будемо. Я кандидат у майстри спорту. Я проплила 50 метрів батерфляєм у своєму запливі я перша. Хочу потрапити на Чемпіонат Європи. Білоруські Республіканські змагання я вже виграла, зараз буду відбиратися на Європу", - говорить Варвара Цукровськая.


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Теги: кубок, Волинь, плавання
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