Волинян, які плетуть маскувальні сітки, нагородили відзнаками ОК «Захід». ВІДЕО





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За словами представника оперативного командування “Захід” Андрія Рисюка, 19 волинських вчителів предмету “Захист Вітчизни”, 60 лісівників і члени маскувального батальйону “Сітка” визнані кращими серед восьми областей, які входять в зону відповідальності ОК “Захід”.



"Ці люди пенсійного віку, які, не склавши руки, допомагають виготовляти маскувальні сітки.Хочу усіх закликати сьогодні взяти участь у акції “Захисти захисника”. Суть його — кожен навчальний заклад плете маскувальну сітку і ми потім її організовано збираємо і передаємо на схід. Важливо нам відмітити хлопців, які ціною власного життя зберегли державність".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три колективи волинян - освітяни, лісівники та члени маскувального батальйону “Сітка” нагороджені грамотами і спеціальними відзнаками за участь в АТО оперативним командуванням “Захід”.Про це йдеться в сюжеті Суспільного За словами представника оперативного командування “Захід”, 19 волинських вчителів предмету “Захист Вітчизни”, 60 лісівників і члени маскувального батальйону “Сітка” визнані кращими серед восьми областей, які входять в зону відповідальності ОК “Захід”."Ці люди пенсійного віку, які, не склавши руки, допомагають виготовляти маскувальні сітки.Хочу усіх закликати сьогодні взяти участь у акції “Захисти захисника”. Суть його — кожен навчальний заклад плете маскувальну сітку і ми потім її організовано збираємо і передаємо на схід. Важливо нам відмітити хлопців, які ціною власного життя зберегли державність".

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