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Волинян, які плетуть маскувальні сітки, нагородили відзнаками ОК «Захід». ВІДЕО

Волинян, які плетуть маскувальні сітки, нагородили відзнаками ОК «Захід». ВІДЕО
Три колективи волинян - освітяни, лісівники та члени маскувального батальйону “Сітка” нагороджені грамотами і спеціальними відзнаками за участь в АТО оперативним командуванням “Захід”.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

За словами представника оперативного командування “Захід” Андрія Рисюка, 19 волинських вчителів предмету “Захист Вітчизни”, 60 лісівників і члени маскувального батальйону “Сітка” визнані кращими серед восьми областей, які входять в зону відповідальності ОК “Захід”.

"Ці люди пенсійного віку, які, не склавши руки, допомагають виготовляти маскувальні сітки.Хочу усіх закликати сьогодні взяти участь у акції “Захисти захисника”. Суть його — кожен навчальний заклад плете маскувальну сітку і ми потім її організовано збираємо і передаємо на схід. Важливо нам відмітити хлопців, які ціною власного життя зберегли державність".


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Теги: маскувальні стіки, оперативне командування Захід, нагорода, відзнака
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