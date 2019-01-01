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Аматорський театр з Волині переміг у трьох номінаціях на всеукраїнському фестивалі

Аматорський театр з Волині переміг у трьох номінаціях на всеукраїнському фестивалі
Народний аматорський театр «Авантюра» з Нововолинська на фестивалі «Комора» у Кам’янці-Подільському здобув перемогу у трьох номінаціях.

Про це повідомив у фейсбук Театр «Авантюра», пише Буг.

Відкритий театральний фестиваль «Комора» проходив з 17-го по 20-те жовтня в місті Кам’янці-Подільському. В рамках фестивалю відбулися майстер класи різного спрямування, цікаві заходи та зустрічі.

Аматорський театр «Авантюра» на фестивалі отримав нагороди у номінаціях:

– кращий акторський склад;
– краща актриса другого плану (Алла Бойко);
– кращий актор другого плану (Микола Лукашук)

Актори також поділились світлинами з репетицій та підготовки до вистави на фестивалі.

“Виставу “Останній зойк матріархату” наш колектив ставитиме уже втретє, але для Сергія Сміта це буде театральний дебют. В рамках фестивалю “Комора” актор-новачок зіграє роль меланхолійного поета Хіатуса – одного з п’яти чоловіків володарки амазонок”- йдеться у повідомленні.



До слова, актори Волинського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Людмила та Ігор Натанчуки отримали диплом «За кращий акторський дует» на всеукраїнському фестивалі «Starytskyi Theatre Fest - 2019», що відбувся у Хмельницькому.

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Теги: фестиваль "Комора", аматорський театр "Авантюра", перемога, номінація, актори
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