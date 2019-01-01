вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Інтернет-«лохотрон»: юнака з Волині ошукали на понад 2 тисячі при купівлі навушників

Інтернет-«лохотрон»: юнака з Волині ошукали на понад 2 тисячі при купівлі навушників
22 жовтня до Горохівського відділів поліції звернулася 41-річна жителька району про те, що невідомі під приводом продажу навушників ошукали її неповнолітнього сина на понад 2 тисячі гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські встановили, що 21 жовтня 16-річний син заявниці через мережу Інтернет хотів придбати навушники та перерахував на вказаний зловмисниками рахунок гроші у сумі 2 100 гривень. Після перерахунку грошей псевдопродавець видалив оголошення про продаж та припинив виходити на зв'язок.

Слідчі за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Проводяться заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.

Поліція вкотре нагадує громадянам бути обачними та не купувати товари та послуги на неперевірених Інтернет ресурсах. Правоохоронці застерігають громадян бути уважними. Якщо ж ви потерпіли від шахраїв, одразу повідомляйте поліцію за номером телефону «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: навушники, лохотрон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Інтернет-«лохотрон»: юнака з Волині ошукали на понад 2 тисячі при купівлі навушників
Сьогодні, 10:11
Шукають компромісне рішення: у Луцьку думають над долею книгарні «Освіта»
Сьогодні, 10:08
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 10:06
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
Сьогодні, 09:56
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
З початку року на Волині створили понад 900 фірм З початку року на Волині створили понад 900 фірм
Сьогодні, 09:30
«Найкращий бізнес робиться в час змін і революцій», – про що говорив гендиректор Lenovo у Луцьку. ЦИТАТНИК «Найкращий бізнес робиться в час змін і революцій», – про що говорив гендиректор Lenovo у Луцьку. ЦИТАТНИК
Сьогодні, 09:00
Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО
22 жовтень, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
22 жовтень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-«лохотрон»: юнака з Волині ошукали на понад 2 тисячі при купівлі навушників
Сьогодні, 10:11
 0
Шукають компромісне рішення: у Луцьку думають над долею книгарні «Освіта»
Сьогодні, 10:08
 0
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 10:06
 0
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
Сьогодні, 09:56
 0
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿