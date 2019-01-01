Інтернет-«лохотрон»: юнака з Волині ошукали на понад 2 тисячі при купівлі навушників

22 жовтня до Горохівського відділів поліції звернулася 41-річна жителька району про те, що невідомі під приводом продажу навушників ошукали її неповнолітнього сина на понад 2 тисячі гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейські встановили, що 21 жовтня 16-річний син заявниці через мережу Інтернет хотів придбати навушники та перерахував на вказаний зловмисниками рахунок гроші у сумі 2 100 гривень. Після перерахунку грошей псевдопродавець видалив оголошення про продаж та припинив виходити на зв'язок.Слідчі за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Проводяться заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.Поліція вкотре нагадує громадянам бути обачними та не купувати товари та послуги на неперевірених Інтернет ресурсах. Правоохоронці застерігають громадян бути уважними. Якщо ж ви потерпіли від шахраїв, одразу повідомляйте поліцію за номером телефону «102».