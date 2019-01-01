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У Луцьку вперше за 30 років ремонтують двори: місцеві мешканці - не задоволені. ВІДЕО

У Луцьку вперше за 30 років ремонтують двори: місцеві мешканці - не задоволені. ВІДЕО
У дворах на вулиці Степана Бандери , 15, 17, 19 у Луцьку триває капітальний ремонт. Зокрема, він передбачає збільшення парко місць.

Ремонту тут не було понад 30 років, з часу, коли житло здали в експлуатацію, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Проте, не всі місцеві жителі раді, що двори набудуть нового вигляду. Оксана Галицька, яка мешкає в одному з будинків, показує генеральний план ремонту дворів на вулиці Степана Бандери 15, 17, 19 і каже, що проти того, щоб у дворі збільшували місця для парковки авто.

Інші мешканці прилеглих будинків Зінаїда Мельник і Світлана Опанасенко кажуть, що щодо плану ремонту представники департаменту житлово-комунального господарства Луцька із мешканцями цих будинків не радилися.
У Луцьку вперше за 30 років ремонтують двори: місцеві мешканці - не задоволені. ВІДЕО

«Вони прийшли уже із готовим планом, розумієте, вони не питали ні в кого ніяких думок. Вони прийшли, повісили план і розказали, як буде», - каже Зінаїда Мельник.

Натомість заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк запевняє, що перед початком робіт відбулися зустрічі із мешканцями, на яких вдалося почути їх побажання, які враховували при складанні плану ремонту.

«На 15-му будинку люди попросили розширити парковку для авто, а біля 17-го мешканці попросили трішки змінити конфігурацію тротуарів у порівнянні із тим, як було», - розповів заступник директора департаменту ЖКГ.
У Луцьку вперше за 30 років ремонтують двори: місцеві мешканці - не задоволені. ВІДЕО


Зі слів комунальника, вартість ремонту - 2 мільйони 300 тисяч гривень. Роботи розраховані на 2 роки, тендерна процедура закупівель проведена на 2 роки. Цього року підрядник планує зробити усі тротуари, усе покриття. Воно буде не із асфальту, а з бруківки. Дитячий майданчик і лавочки планують встановити у наступному році.
Також у дворах планують встановити світлодіодне освітлення.

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Теги: ремонт, Луцьк
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Коментарі 1
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Совкові пришелепки завжди проти всього! Як на 100-квартирний будинок 4 паркомісця, і одне авто робить двір непрохідним - то для них нормально, а то, бачте, МАШИНУ їм там поставлять... Не питали? Правильно, у нафталіну немає чого питати. В нас в дворі теж були противники парковки, і нічого, розширили, і всі задоволені.
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