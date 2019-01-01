У Луцьку вперше за 30 років ремонтують двори: місцеві мешканці - не задоволені. ВІДЕО





Ремонту тут не було понад 30 років, з часу, коли житло здали в експлуатацію, - йдеться у сюжеті



Проте, не всі місцеві жителі раді, що двори набудуть нового вигляду. Оксана Галицька, яка мешкає в одному з будинків, показує генеральний план ремонту дворів на вулиці Степана Бандери 15, 17, 19 і каже, що проти того, щоб у дворі збільшували місця для парковки авто.



Інші мешканці прилеглих будинків Зінаїда Мельник і Світлана Опанасенко кажуть, що щодо плану ремонту представники департаменту житлово-комунального господарства Луцька із мешканцями цих будинків не радилися.



«Вони прийшли уже із готовим планом, розумієте, вони не питали ні в кого ніяких думок. Вони прийшли, повісили план і розказали, як буде», - каже Зінаїда Мельник.



Натомість заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк запевняє, що перед початком робіт відбулися зустрічі із мешканцями, на яких вдалося почути їх побажання, які враховували при складанні плану ремонту.



«На 15-му будинку люди попросили розширити парковку для авто, а біля 17-го мешканці попросили трішки змінити конфігурацію тротуарів у порівнянні із тим, як було», - розповів заступник директора департаменту ЖКГ.



Зі слів комунальника, вартість ремонту - 2 мільйони 300 тисяч гривень. Роботи розраховані на 2 роки, тендерна процедура закупівель проведена на 2 роки. Цього року підрядник планує зробити усі тротуари, усе покриття. Воно буде не із асфальту, а з бруківки. Дитячий майданчик і лавочки планують встановити у наступному році.

Також у дворах планують встановити світлодіодне освітлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дворах на вулиці Степана Бандери , 15, 17, 19 у Луцьку триває капітальний ремонт. Зокрема, він передбачає збільшення парко місць.Ремонту тут не було понад 30 років, з часу, коли житло здали в експлуатацію, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Проте, не всі місцеві жителі раді, що двори набудуть нового вигляду., яка мешкає в одному з будинків, показує генеральний план ремонту дворів на вулиці Степана Бандери 15, 17, 19 і каже, що проти того, щоб у дворі збільшували місця для парковки авто.Інші мешканці прилеглих будинківкажуть, що щодо плану ремонту представники департаменту житлово-комунального господарства Луцька із мешканцями цих будинків не радилися.«Вони прийшли уже із готовим планом, розумієте, вони не питали ні в кого ніяких думок. Вони прийшли, повісили план і розказали, як буде», - каже Зінаїда Мельник.Натомість заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськрадизапевняє, що перед початком робіт відбулися зустрічі із мешканцями, на яких вдалося почути їх побажання, які враховували при складанні плану ремонту.«На 15-му будинку люди попросили розширити парковку для авто, а біля 17-го мешканці попросили трішки змінити конфігурацію тротуарів у порівнянні із тим, як було», - розповів заступник директора департаменту ЖКГ.Зі слів комунальника, вартість ремонту - 2 мільйони 300 тисяч гривень. Роботи розраховані на 2 роки, тендерна процедура закупівель проведена на 2 роки. Цього року підрядник планує зробити усі тротуари, усе покриття. Воно буде не із асфальту, а з бруківки. Дитячий майданчик і лавочки планують встановити у наступному році.Також у дворах планують встановити світлодіодне освітлення.

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