Земельні аукціони: понад п’ять мільйонів гривень цьогоріч отримали бюджети Волині.
Сьогодні, 20:43
У 2019 році на Волині за посередництвом земельних аукціонів реалізували право оренди на 174 ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Їх площа –3561 га, а загальний річний розмір орендної плати – 5,5 млн грн.
Це майже удвічі перевищило минулорічний показник – за весь 2018-й на торгах продали права оренди на 87 наділів площею 1935,8 га. Тоді бюджети області отримали 2,7 млн грн., – повідомляють у ГУ Держгеокадастру у Волинській області.
Цьогоріч середня стартова ціна оренди становила 8% від нормативно-грошової оцінки за гектар, а в ході торгів вона зросла до 17,4% – 1543 грн за гектар. У Волинській області упродовж останніх п’яти років на цей показник постійно зростає, з 3,5 % від НГО.
Нагадаємо, що у 2018-му середня орендна ставка за 1 га складала 1442 грн.
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Це майже удвічі перевищило минулорічний показник – за весь 2018-й на торгах продали права оренди на 87 наділів площею 1935,8 га. Тоді бюджети області отримали 2,7 млн грн., – повідомляють у ГУ Держгеокадастру у Волинській області.
Цьогоріч середня стартова ціна оренди становила 8% від нормативно-грошової оцінки за гектар, а в ході торгів вона зросла до 17,4% – 1543 грн за гектар. У Волинській області упродовж останніх п’яти років на цей показник постійно зростає, з 3,5 % від НГО.
Нагадаємо, що у 2018-му середня орендна ставка за 1 га складала 1442 грн.
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