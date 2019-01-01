Двоє волинян-атовців увійшли до складу збірної України і бігтимуть марафон у США
Сьогодні, 17:16
До складу збірної України з бігу для подолання повної дистанції 42 кілометри у 44-му міжнародному Марафоні Морської піхоти у США увійшли волиняни, учасники бойових дій.
Про це повідомили на сторінці організації «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.
Так, у команді – Оксентюк Богдан – ветеран спецпідрозділу НГУ, призер та член збірної України Invictus Games 2018 у Австралії та Ушарук Богдан – ветеран ЗСУ, 51 ОМБР, який бігтиме повну дистанцію вдруге.
Загалом у команді десять учасників, п'ятеро з них бігтимуть десять кілометрів, решта - 42. Кожен із них зауважує, що це честь разом представляти країну і зізнаються, що біг став їхньою наснагою на життя.
Поза командою й регулярні учасники Марафону. Усі вони відлетіли до США у середу, 24 жовтня. А сам військовий марафон, який є одним із найбільших у світі, відбудеться 27 жовтня.
Серед тих, хто візьме участь у заході, колишні військові, які зазнали поранень на передовій. Вперше із ветеранами бігтиме і дівчина, яка пішла добровольцем на передову, де зазнала травм від обстрілу окупантів і втратила ногу.
Оля Бенда добровільно пішла на війну, а у травні 2017 року під час обстрілів вона втратила ліву ногу. Саме тоді дівчина вирішила, що з усім впорається.
«Треба демонструвати, щоб люди не здавалися, аби вони не боялися падати, не здавались і не опускали руки», – каже вона.
«У мене не одна контузія, а біг полегшує головні болі, звільняє думки від усього. Якось біжиш і ні про що не думаєш – легко стає», – розповідає один із учасників марафону.
У марафоні візьме участь і Олександр Терещенко. Він кіборг, що втратив на Сході обидві руки і пошкодив око. Поруч із ним бігтиме учасник торішнього марафону і також боєць АТО.
«Усе неможливе можна зробити можливим. У нас на спинах написано «Ukraine army» – ми розповідаємо, хто такі українці, хто такі українські ветерани, і що у нас триває війна», - кажуть ветерани бойових дій.
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Про це повідомили на сторінці організації «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.
Так, у команді – Оксентюк Богдан – ветеран спецпідрозділу НГУ, призер та член збірної України Invictus Games 2018 у Австралії та Ушарук Богдан – ветеран ЗСУ, 51 ОМБР, який бігтиме повну дистанцію вдруге.
Загалом у команді десять учасників, п'ятеро з них бігтимуть десять кілометрів, решта - 42. Кожен із них зауважує, що це честь разом представляти країну і зізнаються, що біг став їхньою наснагою на життя.
Поза командою й регулярні учасники Марафону. Усі вони відлетіли до США у середу, 24 жовтня. А сам військовий марафон, який є одним із найбільших у світі, відбудеться 27 жовтня.
Серед тих, хто візьме участь у заході, колишні військові, які зазнали поранень на передовій. Вперше із ветеранами бігтиме і дівчина, яка пішла добровольцем на передову, де зазнала травм від обстрілу окупантів і втратила ногу.
Оля Бенда добровільно пішла на війну, а у травні 2017 року під час обстрілів вона втратила ліву ногу. Саме тоді дівчина вирішила, що з усім впорається.
«Треба демонструвати, щоб люди не здавалися, аби вони не боялися падати, не здавались і не опускали руки», – каже вона.
«У мене не одна контузія, а біг полегшує головні болі, звільняє думки від усього. Якось біжиш і ні про що не думаєш – легко стає», – розповідає один із учасників марафону.
У марафоні візьме участь і Олександр Терещенко. Він кіборг, що втратив на Сході обидві руки і пошкодив око. Поруч із ним бігтиме учасник торішнього марафону і також боєць АТО.
«Усе неможливе можна зробити можливим. У нас на спинах написано «Ukraine army» – ми розповідаємо, хто такі українці, хто такі українські ветерани, і що у нас триває війна», - кажуть ветерани бойових дій.
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