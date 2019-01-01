Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме

У Луцьку розпочинають процес встановлення валідаторів у тролейбусах.Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради у Facebook.Відсьогодні і до 30 жовтня в електротранспорті встановлюватимуть спеціальне обладнання. Це відбувається у рамках впровадження у Луцьку безготівкової оплати проїзду.У зв'язку з цим частина тролейбусів щодня не виходитимуть на маршрут для проведення відповідних монтажно-налагоджувальних робіт.Тож лучан просять віднестись з розумінням до незручностей та збільшеного інтервалу руху тролейбусів на маршрутах.