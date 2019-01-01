вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме

Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме
У Луцьку розпочинають процес встановлення валідаторів у тролейбусах.

Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради у Facebook.

Відсьогодні і до 30 жовтня в електротранспорті встановлюватимуть спеціальне обладнання. Це відбувається у рамках впровадження у Луцьку безготівкової оплати проїзду.

У зв'язку з цим частина тролейбусів щодня не виходитимуть на маршрут для проведення відповідних монтажно-налагоджувальних робіт.

Тож лучан просять віднестись з розумінням до незручностей та збільшеного інтервалу руху тролейбусів на маршрутах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: електронний квиток, тролейбуси, Луцьк, валідатори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку з'явилися ще дві локації для оформлення електронних квитків пільговикам
Сьогодні, 10:33
Навколишні села даватимуть Луцьку гроші за проїзд їхніх пільговиків у транспорті
24 жовтень, 15:41
«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
24 жовтень, 10:55
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
23 жовтень, 09:56
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А вночі, млять, то робити не можна? За кордоном і дороги ремонтують вночі, щоб НЕ створювати незручностей людям...
Відповісти
Все через ж... в цьому місті! Ну скільки можна знущатись???!!! А чому про маршрутки мовчать і не кажуть, що транспортний колапс буде з 11 листопада і що вартість проїзду буде дорожчою?! Сміливості немає у міськради цей конфлікт висвітлити? :)))
Відповісти
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 10:15
У Луцьку на «зебрі» збили четвертокласницю: дівчинка – в реанімації
Сьогодні, 10:11
Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме
Сьогодні, 10:07
Чиновниця з Волині стала рукодільницею і створює унікальний одяг із вовни з волокнами кропиви та банана
Сьогодні, 09:50
У Туреччині в аварії постраждали 10 українських туристів
Сьогодні, 09:42
Схожі новини
У черзі – більше сотні пільговиків: лучани скаржаться на неорганізовану видачу «Сitycard» У черзі – більше сотні пільговиків: лучани скаржаться на неорганізовану видачу «Сitycard»
23 жовтень, 12:49
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
23 жовтень, 09:56
Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку
22 жовтень, 13:00
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
22 жовтень, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:57
 0
У трьох луцьких школах хочуть впроваджувати нові енергозберігаючі технології
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцьку з'явилися ще дві локації для оформлення електронних квитків пільговикам
Сьогодні, 10:33
 0
Волинські лікарі витягли з ока пацієнта гельмінта довжиною більше 12 сантиметрів
Сьогодні, 10:29
 0
Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿