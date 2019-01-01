Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме
Сьогодні, 10:07
У Луцьку розпочинають процес встановлення валідаторів у тролейбусах.
Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради у Facebook.
Відсьогодні і до 30 жовтня в електротранспорті встановлюватимуть спеціальне обладнання. Це відбувається у рамках впровадження у Луцьку безготівкової оплати проїзду.
У зв'язку з цим частина тролейбусів щодня не виходитимуть на маршрут для проведення відповідних монтажно-налагоджувальних робіт.
Тож лучан просять віднестись з розумінням до незручностей та збільшеного інтервалу руху тролейбусів на маршрутах.
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Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради у Facebook.
Відсьогодні і до 30 жовтня в електротранспорті встановлюватимуть спеціальне обладнання. Це відбувається у рамках впровадження у Луцьку безготівкової оплати проїзду.
У зв'язку з цим частина тролейбусів щодня не виходитимуть на маршрут для проведення відповідних монтажно-налагоджувальних робіт.
Тож лучан просять віднестись з розумінням до незручностей та збільшеного інтервалу руху тролейбусів на маршрутах.
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23 жовтень, 09:56
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Коментарі 2
А вночі, млять, то робити не можна? За кордоном і дороги ремонтують вночі, щоб НЕ створювати незручностей людям...
Все через ж... в цьому місті! Ну скільки можна знущатись???!!! А чому про маршрутки мовчать і не кажуть, що транспортний колапс буде з 11 листопада і що вартість проїзду буде дорожчою?! Сміливості немає у міськради цей конфлікт висвітлити? :)))
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