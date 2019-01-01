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На Хмельниччині чоловік застрелив тещу, тестя і поранив 8-річну доньку

На Хмельниччині чоловік застрелив тещу, тестя і поранив 8-річну доньку
У Хмельницькій області чоловік застрелив з рушниці тестя і тещу, а також поранив 8-річну доньку. Зловмисника затримали.

Трагедія сталася ввечері 24 жовтня в одному з сіл Кам'янець-Подільського району, - розповіла Обозревателю прес-служби ГУНП у Хмельницькій області Інна Гелега.

За її словами, причиною НП став конфлікт між родичами.

"Будучи в стані алкогольного сп'яніння, під час сімейної сварки, 40-річний чоловік з мисливської рушниці кілька разів вистрілив у 66-річного тестя і 65-річну тещу. При цьому він поранив дочку, яка намагалася закрити собою дідуся і бабусю", – зазначила вона.

Після події стрілок намагався накласти на себе руки, вистріливши собі в голову з рушниці. Спроба виявилася невдалою, а сам чоловік отримав травми. Після цього він закрився в автомобілі, який потім підпалив. Але до цього моменту прийшли сусіди і поліцейські, які загасили транспортний засіб.

На сьогоднішній день підозрюваний затриманий. Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція передбачає позбавлення волі від 15 років до довічного.

Життю дитини на сьогоднішній день ніщо не загрожує. У поліції додали, що дівчинка отримала поранення м'яких тканин руки і була прооперована.

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Теги: стрілянина, Хмельниччина
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