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Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО

Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО
Жителька Шацька показала світлини ранкового озера Чорне та лісу біля нього.

Магічні світлини Евеліна Євдокимова опублікувала на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк.

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«Вчора був неймовірно гарний туман, що окутав ліси і Шацькі озера чарівно-магічною красою з елементами містичності», – підписала світлини дівчина.

Довідково: Чорне Велике озеро розташоване в південно-західному напрямку від селища Шацьк. Власне саме озеро займає крейдову котловину. Низьким перешийком відокремлене від озера Люцимер, яке лежить від нього на схід. Площа озера становить 82 га. Північний берег озера піщаний, південний та південно-східний низькі, сильно заболочені. Влітку озеро заростає водоростями в прибережній зоні — очерет, рогіз, ситник. Озеро порівняно невелике.

Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО
Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО
Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО
Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО
Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО
Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО
Магічна краса волинського озера, закутаного у туман. ФОТО

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Теги: фото, озеро Чорне
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