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У Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття посеред вулиці. ВІДЕО

У Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття посеред вулиці. ВІДЕО
У Луцьку спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття на територію загального користування по вулиці Андрія Шептицького, 30.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Відтак, інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на порушника склав протокол про адмінправопорушення. Покарання за вказане порушення – від 340 до 1360 грн.

Чоловіка також зобов'язали прибрати будівельне сміття.


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Теги: сміття, Луцьк
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