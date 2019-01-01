У Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття посеред вулиці. ВІДЕО





Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.



Відтак, інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на порушника склав протокол про адмінправопорушення. Покарання за вказане порушення – від 340 до 1360 грн.



Чоловіка також зобов'язали прибрати будівельне сміття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття на територію загального користування по вулиці Андрія Шептицького, 30.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.Відтак, інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на порушника склав протокол про адмінправопорушення. Покарання за вказане порушення – від 340 до 1360 грн.Чоловіка також зобов'язали прибрати будівельне сміття.

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