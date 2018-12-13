У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО

Ірина Чебелюк, представники обласної влади та кращі працівники автомобільної галузі і дорожнього господарства.



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Від імені Луцької міської ради з професійним святом присутніх привітала Ірина Чебелюк.



Потому за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток автомобільного транспорту та доріг кращих працівників галузі було нагороджено Почесною грамотою міського голови та оголосили Подяку міського голови.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 25 жовтня, у стінах Волинської обласної ради відбулись урочистості з нагоди Дня автомобіліста і дорожника. На захід завітала заступник луцького міського голови, представники обласної влади та кращі працівники автомобільної галузі і дорожнього господарства.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради Від імені Луцької міської ради з професійним святом присутніх привітала Ірина Чебелюк.Потому за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток автомобільного транспорту та доріг кращих працівників галузі було нагороджено Почесною грамотою міського голови та оголосили Подяку міського голови.

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