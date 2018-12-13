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У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО

У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У п'ятницю, 25 жовтня, у стінах Волинської обласної ради відбулись урочистості з нагоди Дня автомобіліста і дорожника. На захід завітала заступник луцького міського голови Ірина Чебелюк, представники обласної влади та кращі працівники автомобільної галузі і дорожнього господарства.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Від імені Луцької міської ради з професійним святом присутніх привітала Ірина Чебелюк.

Потому за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток автомобільного транспорту та доріг кращих працівників галузі було нагороджено Почесною грамотою міського голови та оголосили Подяку міського голови.

У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО

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Теги: подяка, нагородження, автомобіліст, дорожник
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