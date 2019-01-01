Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів





Зокрема, 5 патронів, калібру 5,45 мм, запал до гранати, корпус бойової гранати РГД-5 та предмет, зовні схожий на автомат, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Усе вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.







За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Досудове слідство триває.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Нововолинського відділення поліції під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 37-річного місцевого жителя виявили та вилучили зброю і боєприпаси.Зокрема, 5 патронів, калібру 5,45 мм, запал до гранати, корпус бойової гранати РГД-5 та предмет, зовні схожий на автомат, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Досудове слідство триває.

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