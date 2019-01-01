вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів

Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів
Співробітники Нововолинського відділення поліції під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 37-річного місцевого жителя виявили та вилучили зброю і боєприпаси.

Зокрема, 5 патронів, калібру 5,45 мм, запал до гранати, корпус бойової гранати РГД-5 та предмет, зовні схожий на автомат, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.

Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів
Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів
Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів


За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Досудове слідство триває.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянину, у якого знайшли набої, «світить» тюрма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, боєприпаси, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Померла 10-річна дівчинка, яку у Луцьку на «зебрі» збила автівка
30 жовтень, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
30 жовтень, 19:00
Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів
30 жовтень, 18:47
Бурштиновий кримінал: «Гола правда» з Галиною Падалко. ВІДЕО
30 жовтень, 18:30
Фермер з Волині закупив незаконно ягід на понад півтора мільйона гривень
30 жовтень, 18:21
Схожі новини
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
18 серпень, 10:36
На Волині поліцейські знайшли та вилучили боєприпаси На Волині поліцейські знайшли та вилучили боєприпаси
29 травень, 14:08
До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
20 травень, 12:50
У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю У волинянина поліцейські вилучили вогнепальну зброю
20 травень, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кличко може повернутися в бокс
Сьогодні, 00:11
 0
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У домівки лучан «пустили» тепло
30 жовтень, 23:24
 0
Волинь — серед лідерів за кількістю щеплень проти дифтерії серед дорослих
30 жовтень, 22:59
 0
Cтарий-новий кандидат: кого Нефьодов хоче призначити головним митником Волині
30 жовтень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿