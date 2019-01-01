Курйоз на трасі: ковельські патрульні ловили підводу з конем





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Відтак, неподалік Ковеля поліцейські патрулювали свою ділянку дороги та перевіряли швидкісний режим водіїв. До них звернулись громадяни й повідомили, що за півтора кілометра рухається гужовий транспорт без погонича. Кінь біжить посеред проїжджої частини та наражає на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.



Патрульні зреагували миттєво, тимчасово перекрили рух, забрали і відвели гужовий транспорт у безпечне місце, на узбіччя.



Потому розпочали пошуки власника, якого виявили за кілька кілометрів. Чоловік уже й сам відправився шукати коня. Пояснив патрульним, що прив’язав тварину до дерева та пішов збирати гілки. З ним провели профбесіду, той пообіцяв, що випадок більше не повториться і, звісно, щиро подякував за допомогу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські патрульні допомогли 69-річному волинянину знайти підводу з конем.Про це повідомляє патрульна поліція Волині. Відтак, неподалік Ковеля поліцейські патрулювали свою ділянку дороги та перевіряли швидкісний режим водіїв. До них звернулись громадяни й повідомили, що за півтора кілометра рухається гужовий транспорт без погонича. Кінь біжить посеред проїжджої частини та наражає на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.Патрульні зреагували миттєво, тимчасово перекрили рух, забрали і відвели гужовий транспорт у безпечне місце, на узбіччя.Потому розпочали пошуки власника, якого виявили за кілька кілометрів. Чоловік уже й сам відправився шукати коня. Пояснив патрульним, що прив’язав тварину до дерева та пішов збирати гілки. З ним провели профбесіду, той пообіцяв, що випадок більше не повториться і, звісно, щиро подякував за допомогу.

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