Луцькі депутати не захотіли перейменовувати «радянські» вулиці

У Луцьку не захотіли перейменовувати вулиці, які підпадають під так звану «декомунізацію».Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.Так, депутати на початку сесії зняли два питання для доопрацювання – щодо перейменування вулиці Нікішева на вулицю Михайла Вербицького та Говорова – на вулицю Павла Чубинського.Депутатзауважив, що у місті залишилося перейменувати лише 5 вулиць, які підпадають під закон про так звану «декомунізацію». Вулицю Боженка запропонували перейменувати на вулицю Магістральну.«У нас вже були спроби перейменувати цю вулицю, але там знаходяться багато підприємств. Ви не уявляєте, які колосальні затрати будуть після такого рішення. Точно це зараз не на часі», - сказавОднак із цим не погодився, мовляв, в країні міста перейменували, а в Луцьку не можуть дати нові назви вулицям.До того ж, вулиця Боженка, за словами Миколи Федіка, названа на честь людини, яка творила злочини проти українців. Утім, пропозицію щодо перейменування не підтримали.Вулицю Федорова більшість обранців громади також не захотіла перейменувати на вулицю Воїнів-добровольців, а Ярощука – на вулицю Сергія Тимошенка.