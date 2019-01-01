Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи

Луцькі акробатки на чемпіонаті Європи у ізраїльському Холоні здобули "срібло".Про це інформує на своїй сторінці у facebook Dmitriy Kuznetsov.Тріо у складітастало другим у фінальних змаганнях у динамічній вправі.Відомо, що навесні 2018-го року ці дівчата були другими на юніорському чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбувався у Антверпені, а цього року - чемпіонками України у дорослих змаганнях. А за високі досягнення дівчатам уже давно присвоєні звання майстрів спорту міжнародного класу України.