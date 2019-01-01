Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 09:58
Луцькі акробатки на чемпіонаті Європи у ізраїльському Холоні здобули "срібло".
Про це інформує на своїй сторінці у facebook Dmitriy Kuznetsov.
Тріо у складі Дар'ї Пом'яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої стало другим у фінальних змаганнях у динамічній вправі.
Відомо, що навесні 2018-го року ці дівчата були другими на юніорському чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбувався у Антверпені, а цього року - чемпіонками України у дорослих змаганнях. А за високі досягнення дівчатам уже давно присвоєні звання майстрів спорту міжнародного класу України.
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Про це інформує на своїй сторінці у facebook Dmitriy Kuznetsov.
Тріо у складі Дар'ї Пом'яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої стало другим у фінальних змаганнях у динамічній вправі.
Відомо, що навесні 2018-го року ці дівчата були другими на юніорському чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбувався у Антверпені, а цього року - чемпіонками України у дорослих змаганнях. А за високі досягнення дівчатам уже давно присвоєні звання майстрів спорту міжнародного класу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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