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Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи

Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи
Луцькі акробатки на чемпіонаті Європи у ізраїльському Холоні здобули "срібло".

Про це інформує на своїй сторінці у facebook Dmitriy Kuznetsov.

Тріо у складі Дар'ї Пом'яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої стало другим у фінальних змаганнях у динамічній вправі.

Відомо, що навесні 2018-го року ці дівчата були другими на юніорському чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбувався у Антверпені, а цього року - чемпіонками України у дорослих змаганнях. А за високі досягнення дівчатам уже давно присвоєні звання майстрів спорту міжнародного класу України.

Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи
Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи
Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи
Луцькі акробатки здобули «срібло» на чемпіонаті Європи



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Теги: змагання, Луцьк, акробатки
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