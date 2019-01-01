Стало відомо, хто тимчасово очолить Волинський апеляційний суд

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Виконувати обов'язки голови Волинського апеляційного суду буде найстарша суддя за стажем роботи – Лілія Ярославівна Шевчук.
Про це повідомили ІА "Конкурент" у пресслужбі суду.
Згодом організують збори суддів, аби обрати нового голову. Кандидатуру можна буде висувати безпосередньо на зборах. Обрання голови суду відбуватиметься за процедурою таємного голосування.
Наразі в суді 13 служителів Феміди.
Нагадаємо, що 30 жовтня 2019 року XVII позачерговий з'їзд суддів України вирішив обрати Петра Філюка суддею Конституційного Суду України. А 31 жовтня його звільнили з посади судді Волинського апеляційного суду.
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Про це повідомили ІА "Конкурент" у пресслужбі суду.
Згодом організують збори суддів, аби обрати нового голову. Кандидатуру можна буде висувати безпосередньо на зборах. Обрання голови суду відбуватиметься за процедурою таємного голосування.
Наразі в суді 13 служителів Феміди.
Нагадаємо, що 30 жовтня 2019 року XVII позачерговий з'їзд суддів України вирішив обрати Петра Філюка суддею Конституційного Суду України. А 31 жовтня його звільнили з посади судді Волинського апеляційного суду.
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