Стало відомо, хто тимчасово очолить Волинський апеляційний суд

Лілія Ярославівна Шевчук.



Про це повідомили



Згодом організують збори суддів, аби обрати нового голову. Кандидатуру можна буде висувати безпосередньо на зборах. Обрання голови суду відбуватиметься за процедурою таємного голосування.



Наразі в суді 13 служителів Феміди.



Нагадаємо, що 30 жовтня 2019 року XVII позачерговий з'їзд суддів України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувати обов'язки голови Волинського апеляційного суду буде найстарша суддя за стажем роботи –Про це повідомили ІА "Конкурент" у пресслужбі суду.Згодом організують збори суддів, аби обрати нового голову. Кандидатуру можна буде висувати безпосередньо на зборах. Обрання голови суду відбуватиметься за процедурою таємного голосування.Наразі в суді 13 служителів Феміди.Нагадаємо, що 30 жовтня 2019 року XVII позачерговий з'їзд суддів України вирішив обрати Петра Філюка суддею Конституційного Суду України. А 31 жовтня його звільнили з посади судді Волинського апеляційного суду.

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