На Волині цьогоріч в приміщеннях 20 шкіл облаштують туалети

Для Волині з державного бюджету виділили 16,9 мільйона гривень на облаштування туалетів усередині шкіл. Окрім того, співфінансування місцевих бюджетів становить 10,4 мільйона гривень.За словами заступника голови обласної державної адміністрації, Мінрегіон розробив декілька прикладів планувальних рішень такої добудови санвузлів у школах, - інформує пресслужба Волинської ОДА.Варто зазначити, що під час облаштування підрядники дотримуються оновлених державних будівельних норм щодо інклюзивності будівель. А саме, облаштовують універсальні туалети для дітей з інвалідністю.В цьому році за кошти бюджетної програми в області працюють над облаштуванням санвузлів в приміщеннях 20 шкіл. В трьох з них – роботи вже завершені. На сімох об’єктах нині ведуться роботи, по дев’ятьох – укладені договори. Й один проект наразі проходить експертизу."Завершені роботи по облаштуванню туалетів в школі села Лишнівка Прилісненської ОТГ, в Лобненській та Підкормільській гімназіях Любешівської ОТГ. Ведуться роботи в школі села Карасин Прилісненської ОТГ, Римачівській школі Вишнівської ОТГ, Яснівській школі Головненської ОТГ, в школах села Четвертня та Грузятин Колківської ОТГ та в школі села Рудка-Козинська Рожищенського району. Укладені угоди по таких об’єктах: школа села Скірче Горохівського району, сіл Щитинь та Погулянка Любешівського району, Сильнівський НВК Ратнівського району, школи сіл Троянівка, Колодії та Тельчі Маневицького району, школа села Підліси Велицької ОТГ та Римачівська школа Голобської ОТГ. По школі села Броди Ратнівського району триває експертиза проекту", – повідомив Валентин Іванович Цьось.Однак, ще двадцять шкіл на території області потребують облаштування вбиралень у приміщеннях. Для остаточного вирішення питання забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях шкіл регіону обласна державна адміністрація направила лист в Кабмін, в якому просить включити в бюджет відповідну державну програму та виділити кошти.