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Школярка з Волині здобула «бронзу» на міжнародній олімпіаді

Школярка з Волині здобула «бронзу» на міжнародній олімпіаді
Учениця Нововолинського ліцею №1 Ольга Яриніч здобула бронзову медаль на міжнародній олімпіаді, яка відбулася у Румунії.

Про це йдеться на сторінці “Віппо Волинь” у facebook, - пише Нововолинськ.com.ua.

Під час олімпіади учні вирішували астрономічні задачі на теоретичному та практичному турах, досліджували небесні світила за допомогою справжнього телескопа.

“Підготовка Ольги Яриніч до участі в олімпіаді здійснювалася комплексно: від індивідуальних занять з Павлом Шигоріним, доцентом кафедри теоретичної та математичної фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидатом фізико-математичних наук, до відбірково-тренувальних зборів у місті Києві. Під час олімпіади у Румунії благополуччям дітей опікувалася керівник команди Оксана Вернидуб. А участь команди в цих міжнародних змаганнях стала можливою за підтримки фонду Razom for Ukraine. Висловлюємо подяку усім, хто долучився до успішного виступу Ольги Яриніч у складі учнівської команди України на Міжнародній олімпіаді з астрономії“, – йдеться у повідомленні.

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Теги: міжнародна олімпіада, Волинь
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