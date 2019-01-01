Один із волинських потягів не курсуватиме до 15 листопада
Сьогодні, 22:58
Потяг сполученням Ковель-Червоноград не курсуватиме до 15 листопада.
Про це повідомляє КовельPost.
Як відомо, поїзд №6303/6306 "Ковель – Червоноград" не курсував 3, 25, 27, 29 та 31 жовтня.
Проте, у зв’язку з продовженням колійних ремонтних робіт на перегоні Турійськ – Люблинець, у розклад руху приміського поїзда внесли корективи.
Так, потяг не не курсуватиме 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 листопада цього року.
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Про це повідомляє КовельPost.
Як відомо, поїзд №6303/6306 "Ковель – Червоноград" не курсував 3, 25, 27, 29 та 31 жовтня.
Проте, у зв’язку з продовженням колійних ремонтних робіт на перегоні Турійськ – Люблинець, у розклад руху приміського поїзда внесли корективи.
Так, потяг не не курсуватиме 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 листопада цього року.
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