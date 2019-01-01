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Зима близько: волинським дорожникам не вистачає снігоочисної техніки, піску та солі

Зима близько: волинським дорожникам не вистачає снігоочисної техніки, піску та солі
На Волині у дорожньо-комунальних організацій не вистачає спецтехніки та піско-соляних сумішей для догляду за дорогами взимку.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

Полыцейськы переврірили готовність дорожньо-комунальних організацій до роботи в осінньо-зимовий період.

В результаті перевірки встановили, що не вистачає техніки та сумішей. Для догляду за дорогами на Волині потрібно майже 500 одиниць спецтехніки, а у дорожників є тільки 417 - 200 для розчищення доріг державного значення та 217 для доріг місцевого значення (при потребі 240 і 257 одиниць відповідно).

Крім того, значно більше необхідно, ніж є в наявності, солі та піско-соляної суміші.

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Теги: Волинь, перевірка, зима, снігоочисна техніка
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Коментарі 1
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Нічого нового, кожен рік одне й те саме, “.....комунальники не готові до зимового сезону....”, незалежно хто при владі, незалежно від реформ і фінансування, революціі, війна і тд нічого невпливає на НЕ готовність комунальників. Молодці, хоч у когось завжди все стабільно!
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