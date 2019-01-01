Зима близько: волинським дорожникам не вистачає снігоочисної техніки, піску та солі

На Волині у дорожньо-комунальних організацій не вистачає спецтехніки та піско-соляних сумішей для догляду за дорогами взимку.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.Полыцейськы переврірили готовність дорожньо-комунальних організацій до роботи в осінньо-зимовий період.В результаті перевірки встановили, що не вистачає техніки та сумішей. Для догляду за дорогами на Волині потрібно майже 500 одиниць спецтехніки, а у дорожників є тільки 417 - 200 для розчищення доріг державного значення та 217 для доріг місцевого значення (при потребі 240 і 257 одиниць відповідно).Крім того, значно більше необхідно, ніж є в наявності, солі та піско-соляної суміші.